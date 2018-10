Trump: Khashoggi todennäköisesti kuollut, seuraukset Saudi-Arabialle "hyvin vakavat"

Turkin poliisi etsi kadonneen journalistin jäännöksiä Istanbulin läheisestä metsästä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi torstaina uskovansa, että kadoksissa oleva saudijournalisti Jamal Khashoggi on kuollut ja että Yhdysvaltain vastaus tästä Saudi-Arabialle olisi "hyvin vakava". Hän halusi kuitenkin vielä ensin saada selville, mitä todella tapahtui.

Turkin poliisi etsi journalistin jäännöksiä Istanbulin läheisestä metsästä ja kaupungista lähellä Marmaranmerta, kertoivat kaksi johtavaa turkkilaista virkailijaa uutistoimisto Reutersille. Khashoggi katosi yli kaksi viikkoa sitten mentyään Saudi-Arabian Istanbulin konsulaattiin.

Khahshoggi todennäköisesti surmattu

Trump on vaalinut läheisiä suhteita Saudi-Arabiaan ja 33-vuotiaaseen kruununprinssi Mohammed bin Salmaniin. Hän myönsi torstaina ensi kerran, että Khashoggi on todennäköisesti surmattu. Journalisti asui Yhdysvalloissa ja toimi Washington Postin kolumnistina.

– Se todella näyttää minusta siltä. Se on hyvin surullista, Trump sanoi toimittajille ennen nousemista Air Force One -koneeseen poliittiselle matkalle. New York Timesin torstaina julkaisemassa haastattelussa Trump sanoi tietojensa Khashoggin kuolemasta perustuvan tiedusteluraportteihin.

Turkin viranomaiset sanovat uskovansa, että Khashoggi murhattiin konsulaatissa ja hänen ruumiinsa paloiteltiin ja siirrettiin pois. Riad on voimakkaasti torjunut syytökset ja sanonut tutkivansa journalistin katoamista. Khashoggi kritisoi saudivaltiaita ja vaati maahan uudistuksia.

Trump puhui toimittajille tunteja sen jälkeen kun ulkoministeri Mike Pompeo oli kertonut hänelle Saudi-Arabiaan ja Turkkiin suuntautuneen matkansa tuloksista.

Korkea-arvoinen saudi sekaantunut tappamiseen

New York Timesin haastattelussa Trump sanoi uskovansa tiedustelutietoja, joiden mukaan Khashoggin tappamiseen oli sekaantunut korkea-arvoinen saudi. Hänen mukaansa oli kuitenkin "hieman liian aikaista" vetää lopullisia päätöksiä siitä, kuka on saattanut olla sen takana.

New York Times kertoi kruununprinssin läheisen avustajan menneen konsulaattiin vain tunteja ennen kuin Khashoggi meni sinne. Tieto perustui turkkilaislehden julkaisemaan kuvaan. Kuvassa oli Maher Abdulaziz Mutreb, ja se yhdistää Khashoggin mahdollisen murhan kruununprinssi Mohammed bin Salmaniin.

Pompeo kertoi neuvoneensa Trumpille, että Saudi-Arabialle pitäisi antaa muutama päivä aikaa saattaa loppuun tutkimus Khashoggin katoamisesta. Tapaus on nostattanut suuren kansainvälisen kohun ja kiristänyt jännitteitä saudien suhteille länsimaisiin valtioihin ja yrityksiin.

Trumpilta kysyttiin, mitä tapaus merkitsisi suhteille Saudi-Arabiaan. Hän sanoi:

– Sen täytyy olla hyvin vakava. Tarkoitan että se on paha, paha juttu. Mutta tulemme näkemään mitä tapahtuu.