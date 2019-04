Trump käytti veto-oikeuttaan Jemenin sotaan, taustalla vaikuttaa pyrkimys rajoittaa Iranin roolia alueella

Jemenin sota

Jemenin sisällissota laajeni maaliskuussa 2015 kun huthi-kapinalliset sauvat haltuunsa ison osan maan länsiosasta ja pakottivat presidentti Abdrabbuh Mansour Hadin pakenemaan ulkomaille.

Shiiamuslimeja olevat huthit saivat tukea Iranilta. Tästä huolestuneet Saudi-Arabia ja kahdeksan muuta arabimaata aloittivat ilmaiskujen sarjan Hadin hallituksen palauttamiseksi valtaan.

Yhdysvallat on antanut liittoumalle miljardien dollarien edestä ase- ja tiedusteluapua.

YK:n mukaan ainakin 10 000 siviiliä on saanut surmansa sodan aikana. Heistä iso osa on kuollut Saudi-Arabian liittouman ilmaiskuissa.

Liittouman toimeenpaneman saarron takia Jemenissä kärsitään nälästä, sillä yli 80 prosenttia ruoasta tuodaan sinne ulkomailta.

Maassa on myös maailman pahin koleraepidemia. Noin 600 000 ihmistä on siellä sairastunut koleraan. Noin 2 000 on jo kuollut tautiin.