Trump: Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadi sai surmansa amerikkalaisjoukkojen hyökkäyksessä

Kiitos herra presidentti Trump, todellakin kiitos. Mikä mahtava muutos tapahtunut koko maailmassa vaalivoittosi jälkeen. Obaman kaudella Isis syntyi ja koko Lähi-itä roihusi ja oli täynnä sotaa ja kaaosta. Trumpin kaudella terroristit on tapettu ja terroristien johtajat ajetaan tunneleihin kohtaamaan kohtalonsa. Ei se tästä paljoa paremmaksi enää voisi muuttua. Terroristit on kohta hävitetty sukupuuttoon. Mahtava päivä ihmiskunnalle.

Tulevat sukupolvet tulevat nimeämään Trumpin yksimielisesti ihmiskunnan pelastajaksi. Juuri nyt on liian aikaista vasemmisto-elitisteillä nähdä tätä upeutta, sillä he ovat niin sitkeiden valheiden ympäröimänä. Se päivä kuitenkin vielä koittaa kun myös vasemmalla olevat ystävämme huomaavat tulleensa eliitin pettämäksi ja sen jälkeen me kaikki palaamme yhteen ja elämme sovussa maailman loppuun asti.