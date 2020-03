Trump haluaisi Yhdysvaltain liike-elämän aukeavan jo pääsiäiseksi

USA on maailman kolmanneksi väkirikkain maa, 327 miljoonaa ihmistä. Keski-ikä noin 80 vuotta, joten jokaisena päivänä kuolee noin 11200 ihmistä. Valtaosa heistä luonnollisesti vanhuuteen. Riskiryhmiä kurittaisi influessakin.

Trump on aivan oikeassa, lääke on muodustumassa kalliimmaksi kuin Koronavirus.

Talouden romahdus, taantuma, konkurssit, työttömyys. Vaikutus köyhien koulutukseen, itsemurhat, nuorien ihmisten epäusko tulevaisuuteen.

Tähän suhteutettuna pitäisi todella miettiä kuinka kauan toimenpiteitä on vara jatkaa. Kuukausia se ei voi tapahtua, jos kuolleisuus ei nouse satoihin tuhansiin maailmanlaajuisesti.

Ja sittenkin, meitä on tällä planeetalla noin 7,8 miljardia. Ollessani peruskoulussa 80-luvulla muistan, että väkiluku oli noin 4,5 miljardia.

Tavalla tai toisella populaation määrä pyrkii säätymään.