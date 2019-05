Trump esitti Iranille kovasanaisen uhkauksen – "Sota olisi Iranin loppu"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti sunnuntaina tähän saakka kovasanaisimman uhkauksen Iranille.

Trump tviittasi golf-klubiltaan Virgian Sterlingistä, että "jos Iran haluaa taistella, se on virallinen loppu Iranille. Älkää enää koskaan toistamiseen uhatko Yhdysvaltoja".

Trump ei täsmentänyt, mitä hän tarkoitti kirjoituksillaan. Viime viikolla kerrottiin iskuista saudiarabialaisia öljytankkereita ja Saudi-Arabian öljynporausasemia kohtaan. Saudi-Arabia on Trumpin hallinnon tärkeä liittolainen Lähi-idässä.

Saudi-Arabia ja Yhdysvallat arvelivat, että Iran olisi ollut iskujen takana. Jemenin huhtikapinalliset ottivat vastuun lennokki-iskuista öljyntuotantolaitoksiin.

Sunnuntaina ammuttiin rakettiin Irakin pääkaupungin Bagdadin tarkoin vartioidulle "vihreälle vyöhykkeelle" lähelle Yhdysvaltojen suurlähetystöä.

Iran: Me emme pelkää

Yhdysvallat sanoi pitävänsä Irania vastuullisena iskuihin, jos Iranin tukemat sotilasjoukot hyökkäävät Yhdysvaltojen joukkoja tai rakennuksia vastaan.

Iran kiisti väitteet osallisuudesta iskuihin. Se on kaikissa käänteissä kieltänyt haluavansa sotaa Yhdysvaltoja vastaan, mutta maat ovat kiistelleet viime aikoina kovasanaisesti Yhdysvaltojen pakotteista, jotka ovat raunioittaneet Iranin talouden.

Kenraalimajuri Hossein Salami sanoi uutistoimisto Tasnimille, että Iran on tarvittaessa valmis taistelemaan ja että "ero meidän ja heidän välillä on, että he pelkäävät sotaa eikä heillä ole tahtoa siihen".

Iranin kerrotaan viestittäneen Libanonin Hizhollah-järjestölle, Jemenin hutheille ja muille Lähi-idän liittolaisilleen varautumaan myös sotilaalliseen konfliktiin.

Iranin öljynvienti tähtäimessä

Trump irrottautui vuosi sitten Iranin ydinsopimuksesta ja määräsi uudelleen Iranin taloussaarron. Sitä on kiristetty asteittain ja painostettu myös muiden länsimaiden yrityksiä luopumaan kauppasuhteista Iranin kanssa. Trumpin hallinto yrittää estää eritoten Iranin öljynviennin, joka on maan tärkein tulonlähde.

Vuoden 2015 sopimus rajoitti Iranin kykyä kehitellä ydinaseita. Vastineeksi Iranin taloussaarto lopetettiin suurelta osin. Sopimuksen allekirjoittajia olivat Yhdysvallat (presidentti Barack Obama), Venäjä, Kiina, Britannia, Ranska ja Saksa.

Muut maat ovat yrittäneet pelastaa sopimuksen, mutta Trumpin päätös näyttää kuoliniskulta sille.

Haukka neuvonantajana

Yhdysvaltain koventuneen linjan takana nähdään Trumpin haukkamainen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton, jolla oli tärkeä rooli jo vuonna 2003, kun George W. Bush määräsi Yhdysvallat hyökkäämään Saddam Husseinin hallitsemaan Irakiin.

Vuonna 2015 Bolton kirjoitti New York Timesiin artikkelin, joka oli otsikoitu "Pysäyttääksesi Iranin pommin, pommita Irania".

Toisaalta presidentti Donald Trump on tullut kuuluisaksi siitä, että hän kirjoittaa asioita, jotka hätkähdyttävät maailmaa, mutta hetkeä myöhemmin tyynnyttelee.

Viime viikolla kiersi huhuja siitä, että Trump olisi hyväksymässä 120 000 amerikkalaissotilaan lähettämisen Lähi-itään. Trump sanoi, ettei hän halua sotaa Iranin kanssa mutta että jos siihen joudutaan, hän lähettää "pirun paljon enemmän" kuin 120 000.