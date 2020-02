Trump antoi potkut kahdelle virkarikosoikeudenkäynnin todistajalle - "Sai lähteä, koska hän kertoi totuuden"

"demokraattisin maa" löytyy demokratia indexillä sijalta 25. "kansa äänestää haluamansa henkilön suoraan presidentiksi" jenkeissä on valitsijamies presidentin vaalit, osavaltiossa "district" alueilta valitaan valitsijamies ja näitten muodostuminen on enemmän vitsi kuin suoraa demokratiaa. " jättänyt tehtäviin jopa Obaman virkamiehiä joiden on katsonut olevan pätevä" sillä on yli 6000 virkamiestä ja 4 miljoonaa alaista. eiköhän ainut ominaisuus mitä trumppi arvostaa oo se että virkamies on ehdottoman uskollinen. "parhaillaan pahasti korruptoitumaan päässyttä Washingtonia" korjaa omaan suuntaansa,

Trumppi on ollut USAlle vahingoittavin presidentti ikinä, jos se saa toisen kauden tulee jenkkien valta rajojen ulkopuolella murenemaan lopullisesti, minkä takia ite toivon Trumpille toista kautta