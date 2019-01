Trooppinen Pabuk-myrsky etenee 65 kilometrin tuntivauhdilla kohti Thaimaata – aallot ovat jo viisimetrisiä

Thaimaan suosituilla lomasaarilla Koh Samuilla, Koh Phanganilla ja Koh Taolla varustaudutaan trooppisen Pabuk-myrskyn tuloon. Ennusteiden mukaan myrskyn pitäisi osua saarille perjantain ja lauantain välisenä yönä paikallista aikaa eli puolen päivän jälkeen Suomeen aikaa.



Kymmenettuhannet turistit ehtivät lähteä saarilta, ennen kuin satamat ja lentoasemat suljettiin. Saarilla on silti edelleen tuhansia turisteja.



ABC-uutiskanavan mukaan Siaminlahdella sataa parhaillaan kaatamalla. Tuulennopeus on noin 65 kilometriä tunnissa ja aallot ovat viisimetrisiä. Arvellaan, että myrsky on pahin sitten vuoden 1989, jolloin 400 ihmistä kuoli myrskyssä.



Nyt saarilla on varauduttu myrskyn tuloon. Ihmisiä on evakuoitu turvallisempiin tiloihin. Kalastajia on kehotettu pysymään pois mereltä lauantaihin asti ja uiminen on kielletty. Saarilla on myös varauduttu tulviin kaivamalla sadevedelle väyliä.



Viranomaisten suhtautuminen myrskyihin kiristyi sen jälkeen, kun 47 kiinalaista hukkui myrskyävällä merellä viime heinäkuussa.



Siaminlahti rajautuu Etelä-Kiinan mereen, joka on Tyynenmeren osa. Siaminlahden toisella puolella on Kambodza ja Vietnam.