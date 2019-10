Tokion vilkkaat ostos- ja viihdekadut autioina – Tuhansia lentoja peruttu ja tavaratalot ja tehtaat ovat kiinni taifuunin takia

Taifuuni Hagibis on rajuin hirmumyrsky Japanin pääkaupungissa Tokiossa 60 vuoteen. Yli kuudelle miljoonalle ihmiselle on annettu kehotus lähteä kodistaan suojaan.

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut, useita ihmisiä on kadoksissa ja noin 60 ihmistä loukkaantunut Japaniin iskeneen trooppisen Hagibis-hirmumyrskyn tuhoissa.

Toinen taifuunin uhri oli noin 40-vuotias mies, joka kuoli, kun hänen autonsa kaatui ylösalaisin. Toinen mies kuoli, kun maanvyöry tuhosi kaksi taloa kaupungissa Itä-Japanissa.

Yli kuudelle miljoonalle ihmiselle on annettu evakuointikehotus taifuuni Hagibiksen tieltä. Evakuointikäskyjä on annettu erityisesti alueille, joissa on maanvyöryn tai tulvan riski. Riskialueiden joukossa on Tokion alueen väkirikkaimpia osia.

1,5 miljoonaa tokiolaista asuu merenpinnan alapuolella

Japanin pääsaarelle Honshulle paikallista aikaa lauantai-iltana iskenyt taifuuni on rajuin hirmumyrsky Japanin pääkaupungissa Tokiossa 60 vuoteen. Viimeksi Tokiota on koetellut yhtä raju taifuuni, taifuuni Ida, vuonna 1958. Ida-taifuunissa kuoli tuhat ihmistä.

Tokio sijaitsee alavalla maalla ja siksi myrskyn aikaan saamat tulvat uhkaavat pääkaupunkia. Noin 1,5 miljoonaa tokiolaista asuu merenpinnan alapuolella. Kuumista lähteistään tunnetussa Hakonen kaupungissa vettä on satanut 939,5 millimetriä vuorokauden aikana.

Japanin meteorologinen laitos on varoittanut vesimääristä, jollaisia sataa vain kerran vuosikymmenissä. Taifuunia kutsutaan Hagibis-nimellä, joka tarkoittaa Filippiinien tagalogin kielellä vauhtia ja nopeutta.

Monet lähtivät evakuointisuojiin hyvissä ajoin

Monet Tokion ympäristön asukkaat lähtivät väliaikaisiin evakuointisuojiin lauantaina hyvissä ajoin ennen kuin taifuuni oli pahimmillaan.

24-vuotias sairaanhoitajakoulun opettaja Yuka Ikemura oli evakuointisuojassa itäisessä Tokiossa 3-vuotiaan poikansa, 8 kuukautta vanhan tyttärensä ja perheen lemmikkikanin kanssa. Hän sanoi päättäneensä lähteä perheensä kanssa suojaan ennen kuin olisi liian myöhäistä. Ikemura kertoi asuvansa vanhan asuintalonsa ensimmäisessä kerroksessa.

Tuhansia lentoja peruttu ja tavaratalot kiinni

Taifuuni on vaikuttanut myös Japanin liikenteeseen. Tokion Hanedan lentoasemalla and Naritan lentoasemalla Chibassa on peruttu Japanin median mukaan tuhansia lentoja. Lentokentälle tuleva junaliikenne on myös pysäytetty.

Yli 150 000 kotitaloutta on ilman sähköjä. Sähköttä on paljon asukkaita myös Chibassa, jonne taifuuni Faxai iski viimeksi kuukausi sitten.

Tavaratalot, tehtaat ja metro ovat olleet kiinni. Tokion tavallisesti vilkkaat ostos- ja huvialueet kuten Shibuyan ja Ginzan alueet ovat olleet autioina.

Taifuunin takia on myös peruttu suuria urheilutapahtumia. Formula 1:n Japanin aika-ajot peruttiin lauantailta. Samoin kaksi rugbyn mm-kisojen ottelua peruttiin.