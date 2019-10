Toimittajamme Washingtonissa: Valkoisessa talossa liikkuminen on tiukasti rajattua – vilkaisusta Kennedyn tai Lincolnin käyttämään makuuhuoneeseen voi vain haaveilla

Presidenttidraaman näyttämöä suojataan tiukoilla turvatoimilla. Suomalaiselle vierailu Valkoiseen taloon on kuin piipahdus tosielämän tv-sarjaan, kuvaruudusta tuttuihin kulisseihin. Valokuvaaminen kuuluisilla käytävillä oli tiukasti kiellettyä, kun media pääsi seuraamaan Donald Trumpin ja Sauli Niinistön tapaamista Yhdysvalloissa.

Washington, DC

– House of Cards, huokaisee aitaa vasten nojaava turisti Valkoisen talon ulkopuolella.

Toimittaja Ida Kannisto raportoi Valkoisesta talosta Lännen Mediaan kuuluvien lehtien lukijoille.

Kyseessä on yksi maailman tunnetuimmista rakennuksista – amerikkalaisen poliittisen draaman ja jännittävien toimintaelokuvien tapahtumapaikka, johon lähes jokainen on päässyt kurkistamaan Hollywood-tuotantojen kautta. Valkoinen talo on kuitenkin tosielämässä Yhdysvaltain presidentin virka-asunto ja työpaikka keskellä pääkaupunki Washingtonia.

Todellisuudessa pääsy ovien sisäpuolelle avautuu vain harvoille.

Keskiviikkona järeästi vartioidun rakennuksen ulkopuolella parveili toimittajia. Raskaasti varustautunut vartija silmäili tarkasti jokaisen passia varmistaakseen, että kyseessä todella oli toimittaja, joka oli saanut luvan tulla aidan toiselle puolen.

Oman presidentin vierailu avasi portit nyt pienelle ryhmälle suomalaisia journalisteja.

Kävely Ruusutarhan kautta kuuluu ikonisiin kuviin presidentin tapaamisista.

Jokainen sai käskyn laskea kannettavan tietokoneensa maahan, josta poliisikoira kävi nuuhkimassa läpi jokaisen laitteen.

Lokakuun toisena päivänä lämpömittari näytti liki 35 asteen lukemaa. Valkoisen talon viilennetyssä mediahuoneessa oli tunkua. Sen huoneen tai ainakin jäljennöksen siitä jokainen on nähnyt elokuvissa. The White House -logosta ja puhujanpöntöstä tunnettu huone on yllättävän pieni.

Bill Clinton soitti saksofonia omassa huoneessaan

Valkoisessa talossa on 132 huonetta ja muun muassa 35 kylpyhuonetta, 28 takkaa ja kolme hissiä.

Nykyisen nimen rakennukselle antoi presidentti Theodore Roosevelt vuonna 1901. Rakennuksessa historia on kiistatta läsnä. Tekisi mieli kurkistaa huoneisiin, joissa presidentti Abraham Lincoln työskenteli 1860-luvulla, tai huoneisiin, joissa lukuisat Yhdysvaltojen presidentit ovat painaneet päänsä tyynyyn.

Kulku Valkoisessa talossa on kuitenkin tiukasti rajattua. Se, millaisia salaisuuksia talo pitää sisällään, jää pitkälti mielikuvituksen varaan.

Saapuminen Valkoiseen taloon on komeaa katseltavaa. Donald Trump otti Sauli Niinistön vastaan etuovella.

The Business Insider kertoo, että kuuluisimpien huoneiden ohella talo pitää sisällään suklaaherkkuihin keskittyneen keittiön, pelihuoneen ja solariumin sekä muutamia muita huoneita, jotka ovat jääneet tuntemattomiksi suurelle yleisölle.

Presidentin puolisona Hillary Clinton muutti yhden kolmannen kerroksen huoneista musiikkihuoneeksi, jossa Bill Clinton saattoi soittaa saksofonia. Mukavuuksiin kuuluu The Business Insider -lehden tietojen mukaan myös 42-paikkainen elokuvateatteri ja keilarata.

Valkoisessa talossa eletään parhaillaan historiallisia hetkiä

Kun ahtaasta mediatilasta siirryttiin keskiviikkona Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön yhteiseen lehdistötilaisuuteen East Roomiin, tarjoutui ainoa mahdollisuus katsella ympärilleen – edes pienen hetken ajan.

Alun perin lehdistötilaisuus oli tarkoitus järjestää Valkoisen talon ruusutarhassa (Rose Garden), mutta kuumuuden takia tilaisuus päätettiin siirtää sisätiloihin.

Ensivaikutelma ovien takana on kunnioitusta herättävä. Vaaleilla lattioilla kulkevat punaiset matot erottuvat välittömästi. Jättimäiset kattokruunut kiinnittävät katseen. Koska East Roomiin oli suunnattava vauhdilla, ei jäänyt aikaa laskea, montako kristallia kattokruunuun kuuluu. Se olisi kaiketi vaatinut hyvin pitkän vierailun.

Donald Trumpin presidenttikausi on amerikkalaisen toimittajan mukaan ennennäkemätön.

Sisäänkäynnin läheisyydestä johtivat portaat yläkertaan, jossa on tehty monta historiallista päätöstä. Nytkin käynnissä on jotakin historiallista – sen tiivisti osuvasti vieressäni istuva espanjankielisen televisiokanavan Telemundon toimittaja Maria Pena.

Pena on raportoinut Valkoisesta talosta jo Bill Clintonin, George W. Bushin ja Barack Obaman kausilla. Hänen mukaansa Trump kuitenkin koettelee toimittajia kovemmin kuin kukaan edellisistä, joiden aikana hän on työskennellyt.

– Olen työskennellyt monen hallinnon aikana ja mielestäni tämä on ehdottomasti yksi kiihkeimmistä. Mikä tahansa kriittinen juttu leimataan valeuutiseksi, ja siitä huolimatta tulemme joka päivä tehdäksemme työmme hyvin ja tarkasti.

Kiihkeitä hetkiä kattokruunun alla

Kiihkeys ja kiivaus kuvaavat osuvasti Trumpin ja Niinistön keskiviikkoista tapaamista.

Valkoisen talon ruusutarhassa maa oli kostea ja paikoin mutainen ja ilma hikinen, kun toimittajat juoksivat kohti Valkoisen talon virkahuonetta Oval Officea kuullakseen presidenttien ensimmäiset sanat.

Presidentti Donald Trump puhuu valtiovieraille ja toimittajille mielellään kuuluisassa Oval Officessa. Sen tuolit ja kuuluisa työpöytä voisivat kertoa tuhat tarinaa presidenteistä.

Amerikkalaiset toimittajat kertoivat toivovansa, että Trumpin virkasyyte nousee esille myöhemmin päivällä lehdistötilaisuudessa. Sinne asti ei kuitenkaan tarvinnut odotella. Toimittajat tarttuivat tilaisuuteen heti, kun Trump sen heille tarjosi astumalla median eteen.

Amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluu, että presidentille huudetaan tiukkoja kysymyksiä aina hetken hiljaisuuden kohdalla. Presidentti myös useimmiten kohteliaasti vastaa. Tosin heillä on kysymysten suhteen ollut valikoiva kuulo.

Ennen odotetun lehdistötilaisuuden alkua toimittajat tungeksivat Valkoisen talon pihamaalla. Osa intoutui hokemaan Order! Order! -käskyjä Britannian parlamentin puhemiestä John Bercowia matkien. Järjestyksen pitäjälle olisikin ajoittain ollut tarvetta, sillä sama kiivas tunnelma jatkui lehdistötilaisuudessa. Yleisö reagoi presidenttien sanoihin ja toimittajien kysymyksiin nauramalla, jopa buuaamalla.

Trump jakoi puheenvuoroja yrittäen viittilöidä myös Niinistöä ääneen. Hän päätyi kuitenkin puhumaan paljon itse.

Lopulta Trump päätti tilaisuuden tahtonsa mukaisesti. Valkoinen talo sulki ovensa. Historiallinen rakennus jäi todistamaan tapaamisen jälkipuintia – jälleen kerran.