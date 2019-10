Toimittajamme Washingtonissa: "Moni sanoo, että Trump-suklaasta tulisi paha olo" – Valkoisen talon matkamuistojen myyjä ei halua Yhdysvaltojen kansalaisuutta

Turistit voivat kuvauttaa itsensä kuuluisan Oval Officen työpöydän ääressä – mutta vain leikisti. Valkoisen talon naapurirakennuksen kaupassa "Keep America Great 2020" -tekstillä varustetut lippalakit ovat siistissä rivissä. "Moni kysyy, miten voin olla täällä töissä", sanoo Hondurasista kotoisin oleva myyjä.

Washington, DC

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin suu irvistää ja pää huojuu hervottomasti Valkoisen talon matkamuistoja kauppaavan myymälän hyllyllä pääkaupunki Washingtonissa. Pahvisissa laatikoissa seisovat vierekkäin Yhdysvaltojen presidentti ja ensimmäinen nainen Melania Trump. Rivin jatkeena on joukko Yhdysvaltojen edellisiä presidenttejä esittäviä nukkeja.

Lännen Median toimittaja Ida Kannisto raportoi Washingtonista.

On figuuri, joka nappia painamalla toistaa Trumpin äänellä presidentin suusta kuultuja lauseita. On punaisia Make America Great Again -lippalakkeja ja sinisiä Keep America Great 2020 -tuotteita, jotka ovat osa käynnissä olevaa presidentinvaalikampanjaa.

Kaikkien suursuosikki löytyy kulman takaa. Valokuvaamossa työskentelevä Mario Guardado esittelee liikkeensä ylpeyden: se on presidentin kuuluisan työhuoneen Oval Officen työpöydän kopio, jonka äärellä asiakkaat voivat kuvauttaa itsensä.

Aito yksinkertainen puupöytä on vain kivenheiton päässä Valkoisessa talossa. Presidentti Sauli Niinistö vieraili Oval Officessa median ristitulessa aiemmin tällä viikolla.

Yhdysvalloissa matkamuistojen myynti kuuluu olennaisena osana kaikkiin nähtävyyksiin. Trumpin kasvot loistavat makeishyllyllä metallisissa purnukoissa ja suklaapatukoiden kääreissä.

– Jotkut sanovat, että niiden syömisestä tulisi paha olo, kertoo toinen myyjä.

Hän on myynyt lukuisia Trump-tuotteita, joita ostetaan hänen mukaansa pääasiassa huumorimielessä.

– Moni ostaa niitä tehdäkseen Trumpista pilkkaa.

– Vain Trumpin valkoiset tukijat ostavat tavaroita vakavissaan.

"En ole Yhdysvaltojen kansalainen"

Valokuvaaminen ei sovi – tuotteita toki saa kuvata, mutta myyjä pyytää, ettei hänen kasvojaan näy. Nimensäkin hän haluaa jättää kertomatta. Hänestä on selvästi epämukavaa ajatella, että hän puhuisi Trumpista julkisesti edes pienelle suomalaisyleisölle.

Trumpin pyrkimys kiristää Yhdysvaltojen maahanmuuttopolitiikkaa on ollut runsaasti valokeilassa. Konkreettisin osoitus tästä on Yhdysvaltojen ja Meksikon välinen rajamuuri, jota Trump on kovaäänisesti yrittänyt edistää.

Perimmäinen syy matkamuistomyymälän työntekijän empimiseen käykin lopulta selville: hän ei ole Yhdysvaltojen kansalainen.

– En halua puhua nimelläni, koska olen täällä hänen maassaan, joskin laillisesti, hän painottaa.

Myymälä sijaitsee aivan Valkoisen talon tuntumassa.

– Käytännössä työskentelen hänen (Trumpin) naapurissaan.

– Moni kysyy, miten voin olla töissä täällä. Mutta minä teen vain työtäni, hän selittää.

Seuraavaa kautta havittelevan Trumpin kasvot ja iskulauseet on painettu niin makeisiin kuin erilaisiin asusteisiin.

"Aion vielä palata takaisin kotiin"

Nyt 44-vuotias nainen saapui kotimaastaan Väli-Amerikan Hondurasista Yhdysvaltoihin juuri ja juuri 16-vuotiaana. Hän on asunut maassa liki kolmen vuosikymmenen ajan.

– Yksinhuoltajaäitini lähti tänne töihin ja jätti viisi lastaan lastenhoitajan kasvatettaviksi. Minäkin olen kasvanut lastenhoitajan kanssa.

Pitkästä ajasta huolimatta Yhdysvallat ei vieläkään tunnu kodilta Väli-Amerikan tapaan. Hän on maassa Green Cardilla, mikä kertoo pysyvästä oleskeluluvasta, mutta kansalaisuutta hänellä ei ole eikä hän sitä halua.

Paluusta tekee hankalan se, että omat lapset ja lähes kaikki sukulaiset asuvat Yhdysvalloissa.

– Olen menossa takaisin. Käyn siellä joka vuosi ja aina toivon, että voisin jäädä. Jonain päivänä vielä palaan sinne.

Trump-tuotteita ostetaan enimmäkseen huumorimielessä. Myyjän mukaan niitä ostavat vakavissaan vain "valkoiset presidentin tukijat".

Myymälässä mielikuvitusmatka Valkoiseen taloon

Valkoisen talon turistikrääsää kauppaavan myymälän ulkopuolella, kulman takana, on luvassa lisää vaihtoehtoja presidenttiaiheisesta kulutusjuhlasta innostuneille.

Palatkaamme presidentin virkahuoneen jäljennökseen. The White House Museum -sivuston mukaan usea presidentti on käyttänyt yksinkertaista isoa työpöytää Valkoisen talon virkahuoneessa Oval Officessa. Turistille kelpaa jäljitelmä.

– Moni haluaisi käydä Valkoisessa talossa, mutta Oval Officeen on vaikea päästä, Mario Guardado kertoo.

Siksi ihmiset saapuvat presidentin työpöydästä tehdyn mallin luo ja kuvauttavat itsensä istumassa sen takana.

Valokuvaamossa voi ottaa kuvan myös itsestään kuuluisan puhujakorokkeen takana. Seiniä koristaa lukematon määrä kehystettyjä kuvia, joissa perheet tai ystävykset poseeraavat jokaisen tuntemassa ympäristössä.

Guardadon mukaan talo kiehtoo monia, oli presidenttinä kuka hyvänsä. Trumpin ansiota on kuitenkin presidenttiaiheisten pullonavaajien nousu suosioon. Trumpin suuri suu ja hohtavat hampaat istuvat sellaisiin prikulleen.