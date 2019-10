Toimittajamme Washingtonissa: Kaikkien aikojen paras presidentti vai naurunalainen valtiojohtaja? – Donald Trump saa perheet kiistelemään politiikasta

Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa tasavallan presidentin Sauli Niinistön vierailu on jäänyt vähäiselle huomiolle. Niinistön toivotaan nostavat esille ilmastonmuutoksen, rauhan ja Suomen julkiset palvelut.

Käsiä nousee ilman lähes kaiken aikaa. Valkoisen talon ulkopuolella otetaan kenties satoja kuvia joka päivä. Ihmisiä tungeksii Yhdysvaltojen presidentin virka-asunnon ulkopuolella Washington DC:ssä myös tiistaina iltapäivällä itärannikon aikaa.

Ryhmä amerikkalaisia koululaisia keskustelee siitä, kuka pitää presidentti Donald Trumpista. Muiden mielipidettä tiedustelevan oppilaan irvistys kertoo paljon hänen omasta mielipiteestään.

– Oletko täällä ottamassa kuvaa, tiedustelee paikallinen mies.

Hän ei tiedä, että Suomen presidentti Sauli Niinistö tapaa presidentti Trumpin keskiviikkona Valkoisessa talossa.

Kun keskustelu siirtyy Trumpiin, mies silminnähden vaivaantuu.

– Sanoisin, etten ole Trumpin suuri fani, hän sanoo hetken mietittyään, kiiruhtaa eteenpäin ja toivottaa mukavaa päivää.

Suomen presidentin saapumisesta ei tunnu tietävän kukaan. Kenties Niinistön saapuminen ei ole saanut kovin paljon palstatilaa paikallisissa medioissa – tai ehkä lehdistön pitää juuri nyt kiireisenä oman maan presidentti.

Siskoja Trump-erimielisyyksistä huolimatta

”En ole suurin fani”. Juuri näillä sanoin moni kuvailee ajatuksiaan Trumpista.

Kannattajien leirissä käytetään rohkeampia ilmauksia.

– Suomen presidentin ei tarvitse kysyä häneltä mitään. Riittää, että hän antaa Trumpin tehdä työnsä, sanoo Gene School.

Kelly School nyökyttelee vieressä. Hänen mukaansa Trump on ollut erinomainen johtaja Yhdysvalloille – kunhan vain hänen työnsä jatkuva häiritseminen lopetettaisiin.

– En tiedä mitä olisi tapahtunut, jos hänestä ei olisi tullut presidenttiä, Gene School sanoo.

Kaikki perheet eivät elä yhtä sulavassa yhteisymmärryksessä.

Nimellä JJ esittäytyvä nainen sanoo Trumpin olevan ”paras presidentti, mitä Yhdysvalloilla on koskaan ollut”. Hänen mukaansa Trump on parantanut maan taloutta ja virallisia suhteita. JJ sanoo vastustavansa kongressia, joka ei hänen mielestään saa aikaan mitään. Trump sen sijaan on toista maata.

– Olen toiveikas, että amerikkalaiset ymmärtävät sen.

Portugalilaiset Milton Cappelletti ja André Figueiredo toivoivat, että Suomen presidentti toisi mukanaan tietoa julkisista palveluista, joiden he tiesivät toimivan Suomessa. Cappelletti on toimittaja, ja hän seurasi Washingtonissa mielenkiinnolla politiikan käänteitä.

JJ:n seurassa oleva Bridget-niminen nainen kuuntelee kärsivällisesti seuralaisensa perusteluja, mutta tokaisee sitten olevansa täysin eri mieltä.

– Häpeän häntä usein. Ajattelen, että hän on nimenomaan huonontanut suhteita, ja että muut maat nauravat meille. Mielestäni talouskasvu alkoi jo (Barack) Obaman kaudella, hän kertoo.

JJ pudistelee päätään. Bridget lisää, että Trump jättää vähälle huomiolle monet tärkeät asiat, esimerkiksi ilmastonmuutoksen. Sen mainitseminen saa JJ:n reagoimaan.

– Tuollainen asia kuin ilmastonmuutos, hän huudahtaa.

Tiedusteltaessa, haittaavatko poliittiset erimielisyydet ystävyyttä, naisten suut kääntyvät ensi kertaa hymyyn yhtä aikaa.

– Me olemme siskoja.

Yksi mies päivystää Valkoisen talon edustalla

Valkoisen talon ulkopuolella on käynnissä yhden miehen protesti, joka on jatkunut jo yli viiden vuoden ajan. Cliff Smithin tuuhea valkoinen parta erottuu väkijoukosta. Käsissään hänellä on paksu pinkka käsin kirjoitettuja, kantaa ottavia julisteita, joiden aiheet vaihtelevat.

Cliff Smithin telttamielenosoitus kerää kiinnostuneita. Osa käy taputtelemassa selkään, osaa Smithin kannanotot suututtavat.

Yksi julisteista käsittelee hiljattain edesmenneen liikemiehen ja seksuaalisista hyväksikäytöistä epäillyn Jeffrey Epsteinin yhteyksiä Trumpiin, toinen taas ilmaisee tukensa palestiinalaisille.

Smithin teltta houkuttelee ihmisiä. Moni pysähtyy ihmettelemään Trumpia avoimesti vastustavia kylttejä, osa käy taputtamassa Smithiä olalle.

Miehen kasvot ovat iloisessa hymyssä.

– Tiedän Helsingin. En ole käynyt siellä, mutta äitini matkusti aikanaan Pietariin, Moskovaan ja Helsinkiin, Smith sanoo.

Cliff Smith aloitti yhden miehen mielenosoituksen Valkoisen talon edustalla vuonna 2014 sen jälkeen, kun Israel aloitti tuhoisat iskut Gazaan.

Keskustelu keskeytyy, kun ohikulkija ryntää raivoissaan Smithin luokse, joka pitelee käsissään palestiinalaisia puolustavaa kylttiä. Ohikulkija huutaa Smithille, onko tämä koskaan vieraillut Israelissa. Smith istuu rauhallisesti paikoillaan ja vastailee ohikulkijan kysymyksiin. Hetken kuluttua tämä luovuttaa ja jatkaa suivaantuneena matkaansa.

– Tämä juliste herättää eniten vihaa. Ihmisten reaktiot ovat toisinaan aggressiivisia. Juuri muutama päivä sitten yksi mies alkoi huutaa minulle.

Cliff päivystää Valkoisen talon ulkopuolella kahtena tai kolmena päivänä viikossa muutaman tunnin kerrallaan.

– Olen jo vanha mies. En voi olla täällä päivittäin.