Genova

Lännen Media on paikalla Italian Genovassa, jossa on meneillään toinen vuorokausi Morandi-sillan romahduksen jälkeen. Sadat onnettomuusalueen asukkaat ovat joutuneet jättämään kotinsa ja kaupunki on järjestänyt heille kriisimajoitusta. Kaivinkoneet raivaavat turmapaikkaa, mutta helle ja pelko milloin tahansa tapahtuvista uusista romahduksista hidastavat töitä.