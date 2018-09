Toimittajamme ruotsissa: Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson toi kampanjan päätösjuhlat Tukholmaan – joka puolella valtavat turvajärjestelyt

Ruotsidemokraattien puheenjohtajaa oli vastassa ainakin tuhat puolueen kannattajaa. Lukuisat poliisipartiot ympäri Riddarholmenin saareketta pitivät tapahtuman rauhanomaisena mutta riehakkaana.

Tukholma

Kovaääninen rokki soi ruotsidemokraattien torijuhlissa Tukholmassa lauantai-iltana. Yleisöä on paikalla ainakin tuhat ja SD-liput liehuvat.

Toimittajamme Tukholmassa on Joonas Kuikka.

Riddarholmenin saarekkeella Tukholman vanhankaupungin kyljessä on kovat turvajärjestelyt. Ainoa sisään vievä tie on täynnä poliisiautoja ja ajoesteitä. Puhujalavan edustakin on eristetty ja poliisien sekä turvamiesten piirittämä. Takana siintää vanhaakaupunkia ympäröivä meri, jossa sielläkin partioi poliisivene.

Yleisö on innoissaan päästessään kuulemaan ruotsidemokraattien pitkäaikaisen puheenjohtajan ja puolueen suosion nostattajan Jimmie Åkessonin puhetta.

– Kuka haluaa syrjäyttää (pääministeri) Stefan Löfvenin, Åkesson kysyy.

Yleisö huutaa vastaukseksi.

– Meillä on ollut historiallisen heikko vähemmistöhallitus. Stefan Löfven on nostanut verot ja tärvellyt terveydenhuollon. Onko hän saanut edes yhtä asiaa oikein, Åkesson jatkaa.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson veti yli tuhat katsojaa Riddarholmenin saarekkeelle Tukholman vanhankaupungin länsilaidalle.

Åkesson vakuuttaa yleisölle, että ruotsidemokraatit on ollut ainoa oikea oppositiopuolue.

Yksinkertainen sanoma puree

Jimmie Åkessonin puhetyyli on selkeä, yksinkertainen ja keskusteleva.

– Jos tulet tänne, täytyy sopeutua meidän maahamme. Meillä on pitkä historia, ja haluamme säilyttää maamme. Noudata meidän lakejamme, ja olet tervetullut.

Ja yleisö vastaa raikuvin suosionosoituksin.

Paikalle tulleet ovat kaikenikäisiä miehiä ja naisia. On kuitenkin merkillepantavaa, että nuoria ja nuoria aikuisia on mukana suhteellisen paljon poliittiseksi puolueeksi.

Tukholmalainen Inger Broms kuuntelee Åkessonia haltioituneen näköisenä. Hän on kannattanut ruotsidemokraatteja puolueen alkutaipaleesta asti.

– Alussa ruotsidemokraatit olivat pahoja ihmisten mielestä. En ollut heti julkisesti ruotsidemokraatti. Kyllä pelkäsin aluksi. Silloin oli hyökkäyksiä ruotsidemokraattien kannattajia vastaan.

Ruotsidemokraattien kannattaja Inger Broms on asunut myös Suomessa ja puhuu suomea. Hän seuraa myös perussuomalaisia ja pitää Jussi Halla-ahoa osaavana puheenjohtajana, vaikka karisma ei Bromsin mukaan ole Halla-ahon vahvuus.

Nyt ajat ovat muuttuneet, sillä ruotsidemokraattien lukemattomien kannattajien takana olevat muutamat vastamielenosoittajat pysyttelevät hiljaa.

Nyt Broms on äänestänyt myös ruotsidemokraateista radikaalimpaa AfS:ää (Alternativ för Sverige), joka ajaa maahanmuuttajien palauttamista kotimaihinsa.

– Ruotsidemokraatit ymmärtää juurten merkityksen. Jos ihmisellä ei ole täällä töitä, miksi hän ei palaisi kotiin.

Åkesson odottaa maanantaiaamua

Ainakin voimiensa tunnossa olevat ruotsidemokraattien kannattajat ovat varmoja, että nyt on edessä valtava poliittinen mullistus.

– Maanantaina, kun heräämme, Ruotsissa on kolme suurta puoluetta, Åkesson villitsee.

– Ei ole meidän vikamme, että muilla on vaikeaa. Älkää syyttäkö meitä. Äänestäjät ovat meidät valinneet.

Hän heittää vielä puheen lopuksi haasteen maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonille, joka saattaa muodostaa hallituksen.

– Kenet Kristersson valitsee, Åkessonin vai Löfvenin?