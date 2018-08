Toimittajamme Genovassa: Toivo ihmisten löytämisestä Morandi-sillan raunioista alkaa hiipua, lisäromahdusten uhka hidastaa raivaustöitä

näkee hän se maallikokin,ei tuollainen rumpu voi kestää,minun kotikylällä on vielä on jäljellä yksi renkkusilta ja siinä on tarpeeksi kannattamia,tosin se pitää purkaa joka kevät ennen jäiden lähtöä ja kasata udelleen,mutta eihän tuollainein italialainen silta voi kestää vuosikymmeniä,jokainen näkee,ettei "renkut"riitä,niitä pitää olla paljon enemmän ja muka kannattimet on liian kaukana toisistaan,eihän sitä mikään kestä,ainoa tapa on rakentaa silta lyhyillä kannatusväleillä ja väliin tosi vankat rautapalakit,hullua ajatella koskaan,että tuollainen silta kestää,ei se auta vaikka vaikka lyödään vaikka kuinka paljon betonia ja rautaa sekaan,jos ei ole kannattimia,varmasti sortuu ajan myötä