Tilanne kiristyi Mustallamerellä: Ukraina sanoo Venäjän erikoisjoukkojen vallanneen sen aluksia, Venäjä syyttää provokaatiosta

Venäjä on juuttunut syvälle Ukrainaan. Umpikujasta ulospääsyyn on Putinin sotahullussa esikunnassa ehkä suunniteltu uusi performanssi, joka todennäköisesti sekin johtaa vain tilanteen huononemiseen. Venäjä ei nimittäin voi pakottaa Ukrainaa antautumaan, koska sillä on tukenaan läntiset suurvallat.

Vai olisiko tässä sittenkin kyseessä se odotettu uusi sotaretki, jolla Putinin jyrkästi laskenutta suosiota venäläisten keskuudessa yritettäisiin kohentaa. Vieläköhän toimii?