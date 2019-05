Theresa Mayn tukijoukot harvenevat – nyt erostaan ilmoitti hallituksen tärkeä jäsen

Britannian pääministerin Theresa Mayn tukijoukot harvenevat. Keskiviikkoiltana erostaan ilmoitti Andrea Leadsom, joka on ollut parlamentin alahuoneen johtaja ja sen myötä myös hallituksen jäsen.

Leadsom oli tärkeä lenkki Mayn hallinnossa. Hän on myös brexitiä kannattavien konservatiivien näkyvimpiä edustajia. Leadsom kilvoitteli Mayn kanssa kesällä 2016 konservatiivien puheenjohtajan paikasta EU-kansanäänestyksen jälkeen.

Leadsom perusteli eroaan sanomalla, ettei hän voi hyväksyä pääministeri Mayn uusinta brexit-linjausta.

May esitteli tiistai-iltana uuden brexit-tarjouksen. Sen näkyvin kohta oli lupaus, että parlamentti saa päättää toisesta kansanäänestyksestä. Ennen sitä parlamentin pitäisi kuitenkin hyväksyä EU-erosopimus, jonka se on tyrmännyt kolme kertaa aikaisemmin.

Täkyjä joka suuntaan

Mayn tarkoituksena on tuoda ensi viikolla EU-erosopimus neljännen kerran parlamentin äänestettäväksi.

Sopimuksen teksti on entinen, mutta May on kaupantekijöiksi leiponut täkyjä eri ryhmille. Toinen kansanäänestys on porkkana jäsenyyteen tarrautuville, tarkennus Irlannin väliaikaisista rajajärjestelyistä Pohjois-Irlannin protestanteille, lupaukset tulliliitosta, työntekijöiden oikeuksista ja ympäristölainsäädännöstä opposition työväenpuolueelle.

EU-erosopimuksen suosio ei kuitenkaan näytä lisääntyneen. Monet aiemmin Mayn brexit-linjaa tukeneet sanoivat, etteivät voi hyväksyä suunnitelmaa toisesta kansanäänestyksestä.

Leadsom sanoi, että Mayn tarjouksessa "on elementtejä, joita en voi hyväksyä. Ne eivät ole brexitiä".

Takapenkkiläiset kapinoivat

Leadsomin oli määrä ilmoittaa tänään torstaina, miten ja milloin brexit-asian käsittely jatkuu parlamentissa. Nyt on epäselvää, kuka ottaa hänen paikkansa.

On kaikkea muuta kuin varma asia, että parlamentti äänestää ensi viikolla neljännen kerran brexitistä. Mayn uudelle tarjoukselle ei ole tullut nimeksikään tukea. Päinvastoin, hänen asemansa on entistäkin tukalampi.

Keskiviikkona parlamentin konservatiivipuolueen takapenkkiläiset – kansanedustajat joilla ei hallituspaikkaa tai muuta tärkeä asemaa – järjestivät salaisen äänestyksen siitä, pitäisikö puolueen sääntöjä muuttaa. Kyse on kansanedustajien niin sanotusta 1922-komiteasta, joka voi erottaa puolueen puheenjohtajan.

Äänet annettiin suljetuissa kuorissa, jotka avataan 10. kesäkuuta, jos Theresa May ei sitä ennen eroa.

Äänestäjien tuomio luvassa

Nykyisillä säännöillä puheenjohtajan luottamusäänestystä ei voi järjestää, sillä May selvisi siitä voittajana viime joulukuussa. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja on turvassa vuoden ajan.

May on ollut jo pitemmän aikaa kovassa paineessa, mutta hän on kieltäytynyt eroamasta. Aiemmin keväällä May tosin jo lupasi, että jos parlamentti hyväksyy brexit-sopimuksen, hän jättää paikkaansa.

Eroilmoitusta tuskin on luvassa ainakaan tänään torstaina, sillä tänään Britanniassa äänestetään uudet edustajat EU:n parlamenttiin.

May aikoo vielä äänestyspäivänä kampanjoida puolueensa hyväksi. Konservatiivipuolueelle ennustetaan äänestäjiltä musertavaa tuomiota.

Perjantaina voivat Mayn päivät pääministerinä olla luetut.