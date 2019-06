The New York Times: Yhdysvallat on asentanut Venäjän sähköverkkoon haittaohjelmia

The New York Timesin mukaan Yhdysvallat ovat asentaneet Venäjän verkkoon haittaohjelmia.

Lehti haastatteli hallinnon nykyisiä ja entisiä virkamiehiä, joiden mukaan haittaohjelmat on asennettu varoituksena Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja osoituksena Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon voimasta. Haastatellut virkamiehet halusivat pysyä nimettöminä.

Virkamiesten mukaan Yhdysvallat on tehnyt tiedustelutoimia Venäjän sähköverkossa jo vuodesta 2012, mutta nyt maan toimet ovat muuttuneet aggressiivisemmiksi ja "mahdollisesti lamauttaviksi".

Artikkelin mukaan haittaohjelmista vastaavat Pentagonina tunnetun Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaiset virastot, jotka ovat saaneet kongressilta lisävaltuuksia sen jälkeen, kun Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin paljastui.

Presidentti Trumpin tviittien mukaan artikkelissa esitetyt väitteet ovat valetta:

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!