Thaimaassa äänestetty vilkkaasti vaaleissa – sotilasjuntan kannattajat vahvoilla vaikka oppositio menestyi

Mielenkiintoista, että Thaimaan vaaleista kyllä kerrotaan valtamediassa, mutta kun tällä viikolla torstaina oli Hollannissa aluevaalit, niin eipä kyllä oikein riittänyt juttua valtamediaan. Olikohan syynä se, että aikaisemmin tuntematon populistipuolue ampaisi kerrasta maan suurimmaksi puolueeksi? Siis yhdet ainoat vaalit ja nollasta suurimmaksi.

Trendi on sama kaikkialla Euroopassa ja maailmalla. Ihmiset haluavat vallan takaisin itselleen eli pois globalismista kohti populismia. Popumismi on sitä, että jopa pienet kyläyhteisöt päättävät itse lähes kaikista asioistaan omilla alueillaan. Globalismi on sitä, että Bryssel päättää siitä minkä värinen aidan tolppa Pudasjärven Rimminkankaalle tulee.

Myös Thaimaa valitsee populismin eli valta palautetaan eliitiltä kansalle myös siellä.