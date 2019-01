Thaimaan trooppinen myrsky Pabuk vaati ensimmäisen kuolonuhrinsa – kalastaja-alus kaatui kovassa tuulessa

Trooppisen myrskyn silmän ennustetaan sivuuttavan suomalaisten suosimat turistikohteet Thaimaassa, mutta myrsky tuo mukanaan ankaria sääoloja ja on pysäyttänyt lento- ja lauttaliikenteen.

Thaimaata kurittaa ensimmäinen trooppinen myrsky kolmeen vuosikymmeneen.

Myrskyssä on kuollut yksi ihminen. Viranomaisten mukaan uhri työskenteli kalastaja-aluksella, joka kaatui kovassa tuulessa Pattanin provinssin rannikolla maan eteläosassa. Myös toinen miehistön jäsen on kateissa.

Pabuk-myrsky saapui Siaminlahdelta perjantaina iltapäivällä maan länsiosaan Nakhon Si thammaratiin Pak Phanangin alueelle, kertoo Thaimaan ilmatieteen laitos.

Kyseinen alue sijaitsee Thaimaan eteläosan ohuella niemellä, jonka läheisyydessä sijaitsevat myös suomalaisten suosimat Ko Lanta ja Phuket. Myrskyn keskus näyttää sivuuttavan nämä kohteet Ko Samuin -saaren eteläpuolelta.

Myrskytuulet puhaltavat Thaimaan ilmatieteen laitoksen mukaan korkeimmillaan 75 kilometriä tunnissa. Tuhannet thaimaalaiset ovat etsineet suojaa sisämaasta.

Laajoja tuhoja aiheuttanut myrsky on kaatanut puita ja repinyt mennessään kattoja. Osa kaatuneista puista on osunut rakennuksiin.

Myrskyn ennustetaan heikkenevän edetessään.

Turistisaarilla odotettavissa kovia tuulia ja rankkoja sateita

Viranomaisten mukaan myrsky jatkaa maan läpi luoteeseen 18 kilometrin tuntinopeudella.

Myrsky osuu seuraavaksi Surat Thanin alueelle. The Nation -lehden mukaan alueen lentoasema on suljettu myrskyn takia. Myös muita lentoasemia on suljettu myrskyn reitiltä ja useita lentoja on peruttu. Koh Samuin saarelle kulkeva lauttaliikenne on keskeytetty.

Myrskyn liikkumisen myötä maan eteläosiin on odotettavissa voimakkaita sateita, jotka voivat äityä rankkasateiksi alueittain.

Suomalaisten suosimille Phuketin ja Krabin turistialueille ennustetaan perjantaiksi ja lauantaiksi kovia tuulia ja rankkoja sateita.

Kovat tuulet nostattavat ennusteiden mukaan 3–5-metrisiä aaltoja itäpuolella sijaitsevalle Siaminlahdelle. Länsipuolen Andamaanienmerellä aallot voivat nousta 2–3 metrin lukemiin.

Alueella sijaitsevien alusten tulee pysytellä rannassa lauantaihin saakka.

Ihmisiä kehotetaan pysyttelemään pois rannoilta ja oleilemaan sisätiloissa.

Thaimaan ilmatieteen laitos varoittaa Siaminlahden rannikkoalueiden asukkaita varautumaan mahdollisiin hyökyaaltoihin ja maanvyörymiin.