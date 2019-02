Thaimaan kuninkaan sisar ilmoittautui kisaan pääministerin virasta

Valtaa pitävää armeijaa kannattava puolue kuitenkin sanoi ehdokkuuden voivan rikkoa vaalilakia.

Thaimaan kuninkaan sisar ilmoittautui perjantaina populistisen puolueen pääministeriehdokkaaksi, mikä on ennen kuulumatonta maassa, jossa kuningasperheen katsotaan olevan politiikan yläpuolella.

Prinsessa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, 67 on kuningas Maha Vajiralongkornin vanhempi sisar. Hän on pääministeriehdokkaana entisen pääministerin Thaksin Shinawatran puolueessa Thai Raksa Chart. Shinawatran ympärillä on maassa käyty jo vuosia poliittisia kiistoja ja väkivaltaisia katuprotesteja.

Shinawatran puolueen vastustaja, maata johtavaa armeijaa kannattava puolue sanoi kuitenkin perjantaina, että kuninkaan sisaren nimittäminen pääministeriehdokkaaksi voi rikkoa maan vaalilakia.

Paiboon Nititawan, Kansan uudistuspuolueen johtaja, vei kirjeen vaalikomissiolle, jotta komissio voisi päättää, pitäisikö prinsessan nimittäminen ehdokkaaksi hylätä. Hänen mukaansa prinsessan nimitys voi rikkoa lakia, joka estää poliittisia puolueita käyttämästä monarkiaa kampanjassaan.

Ubolratana luopui kuninkaallisista titteleistään vuonna 1972 mennessään naimisiin amerikkalaisen opiskelijatoverinsa kanssa. Häntä kohdellaan Thaimaassa kuitenkin edelleen kuninkaallisen perheen jäsenenä.

Vaalikomission on hyväksyttävä tai hylättävä kaikki ehdokkaat ensi perjantaihin mennessä.

Thai Raksa Chart -puolueen johtaja Preechapon Pongpanich vahvisti perjantaina prinsessan valinnan puolueen pääministeriehdokkaaksi.

– Johtajiemme tapaamisen jälkeen me päätimme esittää prinsessa Ubolratanaa pääministeriehdokkaaksemme. Hän on tietävä ja kykenevä henkilö, hän sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Thai Raksa Chart on uusin versio Shinawatran puolueista, jotka ovat voittaneet kaikki vaalit sitten vuoden 2001.

Kuningas haluaa näin lisätä valtaansa?

Kuninkaallisen perheen jäsenen nimitys ehdolle politiikkaan on ennen kuulumatonta Thaimaassa, jossa absoluuttinen monarkia päättyi 86 vuotta sitten. Asiantuntijoiden mukaan toimenpidettä kannattaa uusi kuningas, jonka kruunajaiset tapahtuvat toukokuun alussa.

– Luulen että tämä on osa nykyisen kuninkaan suunnitelmaa lisätä henkilökohtaista valtaansa kautta maan, sanoi CNN:lle Paul Chambers, politiikan asiantuntija thaimaalaisesta Naresuanin yliopistosta.

Viimeisten viiden vuoden ajan Thaimaata on hallinnut sotilasjuntta, jota johtaa pääministeriksi itsensä nostanut kenraali Prayut Chan-o-cha. Maaliskuun 24. päivän parlamenttivaaleja pidetään laajalti valintana demokratian ja autoritaarisen vallan välillä.