Texasin edellisestä joukkoampumisesta ei kulunut kuukauttakaan – Tämä tiedetään tuoreimmasta tapauksesta

Yhdysvalloissa sattui sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa jälleen useita uhreja vaatinut joukkoampuminen. Sen odotetaan entisestään kiihdyttävän keskustelua aselakien kiristämisestä.

Yhdysvaltojen Texasissa koetetaan toipua jälleen yhdestä joukkoampumisesta. Ainakin viisi ihmistä sai surmansa ja 21 haavoittui Midlandin ja Odessan kaupunkien välisellä maantiellä sattuneessa ammuskelussa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ampuja kuoli piiritystilanteen päätteeksi poliisin ammuttua tämän.

Muun muassa Reuterin ja CNN:n mukaan kolme loukkaantuneista on poliiseja, mutta näillä ei ole hengenvaaraa. Poliisi on kuvaillut ampujaa kolmekymppiseksi valkoihoiseksi mieheksi, jonka ajotapa oli kiinnittänyt poliisin huomion.

Edellinen joukkoampuminen tapahtui Texasissa vain noin kuukausi sitten, jolloin 22 ihmistä kuoli ammuskelussa El Pasossa. Samoihin aikoihin Yhdysvalloissa tapahtui kaksi muutakin joukkoampumista: Ohion Daytonissa kymmenen ihmistä kuoli luoteihin ravintolakorttelissa ja Chicagossa seitsemän ihmistä sai ampumahaavoja, kun puistoon kokoontunutta joukkoa tulitettiin ohi ajaneesta urheiluautosta.

Trump epäileväinen aselakien kiristämisestä

Yhdysvalloissa on tämän vuoden aikana sattunut jo parikymmentä joukkoampumista. Joukkoampumisiksi tilastoidaan tapaukset, joissa uhreja on ollut neljä tai enemmän. Ampumiset ovat kiihdyttäneet vaatimuksia aselakien tiukentamisesta. Presidentti Donald Trump on suhtautunut aselakien kiristämiseen epäillen. Hän on kuitenkin sanonut kannattavansa tiukennusta, joka helpottaisi aseluvan perumista riskihenkilöiltä. Trumpin mukaan tehokkaampaa olisi puuttua ampumisten taustalla vaikuttaviin mielenterveysongelmiin sekä videopelien ja sosiaalisen median ruokkimaan väkivaltakulttuuriin. Trump on myös korostanut, ettei Yhdysvalloissa ole tilaa ampumisten ilmentämälle vihalle.

Tuoreinta tapausta Trump on kommentoinut Twitterissä kertomalla olevansa informoitu asiasta ja viranomaisten selvittävän tapahtumien kulkua https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1167928855199272961