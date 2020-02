Terveysviranomaiset: Koronaviruksen leviämistä myös Yhdysvaltoihin ei voida välttää

Yhdysvaltain terveysviranomaiset varoittavat, että koronaviruksen leviäminen myös Yhdysvaltoihin näyttää vääjäämättömältä, kertoo Washington Post -lehti. Viranomaiset kertoivat epäilyistään tiistaina sekä lainsäätäjille että toimittajille.

– Lopulta me odotamme taudin leviävän Yhdysvaltoihin, sanoi Nancy Messonier, johtava virkailija Centers for Disease Control and Prevention -laitoksesta.

– Kyse ei ole siitä, että tapahtuuko tämä, vaan siitä, milloin tämä tapahtuu ja kuinka monta ihmistä tässä maassa saa vakavia tauteja.

Vaikutuksia Yhdysvaltain talouteen

Yhdysvalloissa on huolestuttu myös koronaviruksen vaikutuksesta maan talouteen.

Moody´s Analyticsin pääekonomisti Mark Zandi arvioi USA Today -lehdelle, että virus vähentää talouskasvua tämän vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena 0,6 prosenttiyksiköstä 1,3 prosenttiin. Aiemmin arvio oli 0,4 prosenttiyksiköstä 0,5 prosenttiin.

Zandin mukaan koronavirusepidemia vaikuttaa Yhdysvaltain talouteen pääasiassa vähentyneen matkustamisen ja turismin muodossa. Myöskin vienti Aasiaan ja Eurooppaan vähenee, koska kysyntä siellä laskee.

Samoin tuonti näiltä alueilta vähenee, joka saattaa johtaa Yhdysvalloissa tarvikepulaan ja hintojen nousuun, mikä heikentää kuluttajien rahankäyttöä.