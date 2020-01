Tarja Cronberg: "Iranin ydinsopimuksen kaatumisella olisi suuret seuraukset ydinaseriisunnalle – Se johtaa tavalla tai toisella ydinaseiden leviämiseen maailmassa"

Tukholman rauhantutkimuslaitoksen SIPRIN erityisasiantuntija Cronberg on parhaillaan Teheranissa, jossa hän osallistuu Persianlahden turvallisuutta käsittelevään seminaariin.

Tukholman rauhantutkimuslaitoksen SIPRIN erityisasiantuntijan Tarja Cronbergin mukaan Iranin ydinsopimuksen kaatuminen tarkoittaisi myös koko maailman ydinasediplomatian kaatumista.

Iran ilmoitti sunnuntaina, että se hylkää kaikki ydinsopimuksessa sovitut rajoitukset uraanin rikastamiselle. Iran vaati, että Yhdysvallat luopuu Iranille asettamistaan pakotteista. Vain siinä tapauksessa Iran voi alkaa noudattaa ydinsopimusta.

– Tällä on ydinaseriisunnalle erittäin suuret seuraukset. Suurin uhka on, että se vaikuttaa maailman ydinaseiden leviämistä rajoittavaan ydinsulkusopimukseen. Esimerkiksi Pohjois-Korea ei tule tekemään samanlaista ydinsopimusta kuin Iran.

Cronbergin mukaan osa nykyisin ydinaseettomista maista voi alkaa miettiä ydinaseiden hankintaa aktiivisemmin, erityisesti Lähi-idässä.

– Sopimuksen kaatuminen johtaa tavalla tai toisella ydinaseiden leviämiseen.

Cronberg sanoo, että Iranin sopimus on ollut todella ainutlaatuinen esimerkki, miten maa saatiin sitoutumaan ydinaseettomuuteen monikansallisten neuvotteluiden tuloksena.

Iranin ydinsopimus allekirjoitettiin vuonna 2015

Cronberg on parhaillaan Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Ydinaseisiin liittyvien kysymysten asiantuntijana Cronberg osallistuu Iranin ulkopoliittisen ministeriön järjestämään seminaariin Persianlahden turvallisuusratkaisuista.

Entinen vihreiden puheenjohtaja toimi jo europarlamentaarikkoaikanaan Euroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtajana.

Iran teki ydinsopimuksen Britannian, Kiinan, Ranskan, Saksan, Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa vuonna 2015

Sopimuksesta oli käyty katkonaisia neuvotteluita reilusti yli kymmenen vuotta. Iran sitoutui ajamaan alas ydinohjelmansa, kun muut maat luopuivat Iranin vastaisista pakotteista. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta vuonna 2018.

Iran sallii atomienergiajärjestö IAEA:n tarkkailijoiden jäävän maahan

– Iranin ydinsopimus tuli kyseenalaiseksi jo keväällä 2018, kun Yhdysvallat poistui siitä ja otti uudelleen käyttöön Iranin vastaiset talouspakotteet, Cronberg sanoo.

– Niin yllättävää kuin se onkin, niin on ydinsopimuksen mukaista, että Iran voi jättää sopimuksessa määritettyjä rajoituksia huomioimatta, jos muut osapuolet eivät noudata omaa osuuttaan sopimuksesta.

Cronbergista nyt on hyvin kriittinen tilanne, koska Iran on sanonut, että se ei toteuta enää mitään osia sopimuksesta, jos USA ei poista pakotteitaan.

– On todennäköistä, että tämä tavallaan on sopimuksen kuolinisku. Iran on jättänyt siihen vielä varauksen sanomalla, että kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkkailijat voivat jäädä maahan. Yleensä tarkkailijoiden pois siirtäminen on ensimmäinen viesti siitä, että nyt kaikki loppuu.

Cronberg toivoo EU:lta, Kiinalta ja Venäjältä yhteistä kannanottoa

Cronbergin mukaan EU:lla on nyt viimeiset hetket ottaa kantaa Iranin ydinsopimuksen puolustamiseksi.

– EU:n pitää yhdessä Kiinan ja Venäjän kanssa antaa julistus Iranin ydinsopimuksen tukemiseksi ja saada siten suurpoliittinen tausta Iranin tukemiselle. EU, Kiina ja Venäjä ovat kaikki tukeneet sopimusta erikseen, mutta eivät vielä koskaan yhdessä. Yhdessä ne voivat esittää, että Yhdysvallat purkaisi pakotteita.

Sodan uhka on lähellä. Cronbergin mukaan tällaisissa tilanteessa jonkun pitää luoda avaus.

– Koska USA oli se, joka poistui tästä sopimuksesta, sen periaatteessa pitäisi tehdä avaus. USA:han on halunnut uutta sopimusta. USA:n pitäisi tehdä sellainen avaus, että Iran voisi kasvonsa säilyttäen tulla sopimuspöytään.

Cronberg ei tosin pidä sitä todennäköisenä, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkuvasti tiukentanut pakotteita.

"Koston kierteeseen joutuminen pitäisi estää"

Toinen ratkaisu olisi, että Iran osoittaisi malttia, eikä lähtisi kostamaan.

– Täällä puhutaan paljon kostosta, mikä on tietysti erittäin huono juttu, kun katsotaan pitkän tähtäimen ratkaisuja. Kostossa tehdään helposti nopeita johtopäätöksiä, se ei ole mikään strategia. Iranin poliittinen johto on erittäin vaikeassa tilanteessa, koska sen on valittava vaarattomampi vaihtoehto tai kosto.

Yhdysvaltain presidentti Trump on sanonut, että jos Iran kostaa ja amerikkalaisia vahingoittuu, kosto tulee myös amerikkalaisten puolelta olemaan voimakas. – Koston kierteeseen joutuminen pitäisi nyt estää.

Uraanin rikastamisesta huolimatta Iran ei Cronbergin mukaan ole lähellä ydinaseita, eikä Iranissa ole koskaan tehty päätöstä kehittää ydinaseita.

Iranissa on ensi kuussa parlamenttivaalit ja ensi vuonna presidentinvaalit.

– Nyt Iranissa on ydinsopimusta tukeva hallitus ja parlamentti. Jos tilanne vielä kriisiytyy ja ydinsopimus kaatuu, Iranin seuraava parlamentti ja presidentti voivat olla kovan linjan edustajia, jotka ovat vastustaneet ydinsopimusta.