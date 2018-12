"Tämä on häpeällistä" – uuteen joukkomellakkaan varautuvassa Pariisissa on 14 erityisen vaarallista paikkaa

Ajoin Espanjasta Saksaan Ranskan halki ja useiden paikkakuntien sisääntuloväylillä olivat keltaliivit renkaista rakentaneet barrikaadeja, usein keskelle liikenneympyrää. Mielestäni tavalliset ihmiset tukevat keltaliivien protestia. Ranska on jo tavattoman kallis maa monille, esimerkiksi moottoriteiden tietulleihin menee Ranskan läpi ajettaessa reilu 100 euroa, enemmän kuin polttoaineeseen. Diesel maksoi keskimäärin noin 1,75 euroa litra ja tätä hintaa Macron oli vielä korottamassa. Ajelin myös maksullisten moottoriteiden ulkopuolella, pieniä lähes autioituneita kyliä kylien perään, kaikki ovat muuttaneet ilmeisesti Pariisiin. Ranskassa on monia miljoonia köyhiä ihmisiä ja Suomessakin on noin miljoona köyhää. Ilmeisesti globalisaatio on vienyt niin Ranskan kuin Suomenkin työpaikat Kiinaan. Markkinaliberaalin politiikan tulos, joistakin tulee miljardöörejä ja miljoonista köyhiä.