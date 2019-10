Taloustieteen Nobel meni kolmelle köyhyystutkijalle

Palkituista yksi on nainen, Ester Duflo on vasta toinen nainen, joka on saanut vuodesta 1969 lähtien jaetun taloustieteen Nobelin.

Ruotsin keskuspankki on myöntänyt tämänvuotisen taloustieteen Nobel-palkinnon kolmelle tutkijalle, jotka ovat työssään pyrkineet lievittämään maailmanlaajuista köyhyyttä. Tutkijat ovat Abhijit Banerjee, Esther Duflo ja Michael Kremer.

Esther Duflo on vasta toinen nainen, joka on saanut vuodesta 1969 lähtien jaetun taloustieteen Nobelin.

Nobel-komitean mukaan nyt palkittujen tutkijoiden työ on merkittävästi parantanut kykyämme taistella maailman köyhyyttä vastaan. Vain kahdessa vuosikymmenessä kokeisiin perustuva lähestymistapa on mullistanut kehitystalouden, joka on nyt kukoistava tutkimusala.

Maailman ihmisistä yli 700 miljoonaa on toimeentuloltaan erittäin alhaisella tasolla. Joka vuosi viisi miljoonaa lasta kuolee ennen kuin täyttää viisi vuotta. Kuolinsyynä ovat sairaudet, jotka pystyttäisiin parantamaan melko halvoilla ja yksinkertaisilla hoidoilla.

Uusia vastauksia köyhyyden vastaiseen taisteluun

Tämänvuotiset palkitut ovat kehittäneet uuden lähestymistavan löytää vastauksia köyhyyden vastaiseen taisteluun. Siinä aihe jaetaan pienempiin, helpommin hoidettaviin kysymyksiin. Etsitään esimerkiksi tehokkaimpia tapoja parantaa lasten terveyttä.

Näitä ovat koulutuksen parantaminen, terveydenhoitojärjestelmien kehittäminen, maatalouden parantaminen ja luottojen myöntäminen.

1990-luvun puolivälissä Michael Kremer esitti kollegoidensa kanssa, miten voimakas tämä lähestymistapa voi olla. He tekivät kenttäkokeita, joilla parannettiin Länsi-Keniassa koulujen tuloksia.

Abhijit Banerjee ja Esther Duflo jatkoivat näitä tutkimuksia muiden aiheiden parissa muissa maissa kuten Intiassa. Heidän kokeelliset tutkimusmenetelmänsä ovat nyt keskeisiä kehitystaloudessa.

Kolmen tutkijan työ on dramaattisesti parantanut kykyämme taistella köyhyyttä vastaan käytännössä. Erään tutkimuksen tuloksena yli viisi miljoonaa lasta Intiassa on hyötynyt kuntouttavasta tuutoroinnista kouluissa.

Palkinnon suuruus on yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua (830 000 e).

Duflo sai palkinnon yllättävän nuorena

Guardian-lehden puhelimitse Kaliforniasta tavoittama Duflo kertoo olevansa nöyrä palkinnon edessä. 46-vuotias Duflo ei uskonut voivansa saada palkintoa kuin vasta vanhemmalla iällä. Hän on naimisissa toisen palkitun, Banerjeen kanssa. He työskentelevät huippuyliopisto MIT:ssa.

– Liian usein politiikan tekijät tekevät yleistyksiä köyhistä ihmisistä luullen heitä täysin epätoivoisiksi tai laiskoiksi ilman ymmärrystä köyhyyden syistä, hän sanoi.

Hän sanoi heidän lähestymistapansa olevan kaivaa ongelmat esiin yksitellen ja tutkia niitä mahdollisimman tieteellisesti.