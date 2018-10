Taloustieteen Nobel kahdelle talouskasvua tutkineelle amerikkalaiselle - toinen tutkinut asiaa ilmaston näkökulmasta

Kaksi amerikkalaista tutkijaa on selvitellyt talouskasvuun vaikuttavia tekijöitä kahdesta eri kulmasta

Taloustieteen Nobel jaetaan tänä vuonna kahdelle yhdysvaltalaiselle tutkijalle.

77-vuotias William Nordhaus on tutkinut sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa talouskasvuun. Hän on rakentanut malleja, joilla voidaan selittää energian käytön, ilmastonmuutoksen ja talouden välisiä yhteyksiä.

Nordhaus työskentelee Yalen yliopistossa.

62-vuotias Paul Romer on tutkinut innovaatioiden ja koulutuksen merkitystä talouskasvuun. Hän oli tämän vuoden tammikuuhun saakka Maailmanpankin pääekonomisti. Hän sai huomiota kritisoidessaan Maailmanpolitiikan politiikkaa.

Romer työskentelee tällä hetkellä NYU Stern School of Businessa -laitoksessa New Yorkissa.

Norhaus ja Romer ovat olleet vahvasti esillä palkinnon saajiksi jo useiden vuosia ajan.

Suomalainen palkittiin

Kaksi vuotta sitten Suomessa havahduttiin toden teolla taloustieteen Nobeliin, kun palkinto luovutettiin suomalaiselle Bengt Holmströmille. Hän jakoi palkinnon yhdessä yhdysvaltalaisen Oliver Hartin kanssa.

Holmström on 69-vuotias taloustieteen professori Massachusetts Institute of Technologyn yliopistossa Bostonissa. Hän on hoitanut virkaa vuodesta 1994.

Holmström palkittiin sopimusteoriasta. Se käsittelee kaikenlaisia sopimuksia vakuutuksista palkkasopimuksiin, pankkeihin ja työsopimuksiin.

Holmström on kehitellyt moraalisen hasardin käsitteen, joka tarkoittaa sitä, että yksi osapuolien lisää riskinottoaan niin, että osa riskien seurauksista siirtyy muille. Esimerkkitapaus voi olla, että vakuutuksen ottanut ei välttele mahdollista vahinkoa niin paljon kuin olisi yhteiskunnallisesti järkevää.

Miksi ihminen valitsee "väärin"?

Viime vuonna taloustieteen Nobelin sai yhdysvaltalainen Richard Thaler. Valinta oli siinä mielessä uraa uurtava, että Thaler ei ole pelannut matemaattisilla malleilla vaan on tutkinut sitä, miksi ihminen ei tee rationaalisia talousvalintoja.

Nobel-palkintoja on jaettu vuodesta 1901. Holmström oli joko neljäs tai viides suomalaisnobelisti, laskutavasta riippuen. Ensimmäinen oli Frans Emis Sillanpää, joka sai kirjallisuuden Nobelin vuonna 1939.

Sen jälkeen Nobelin ovat saaneet Artturi Ilmari Virtanen (kemia 1945) ja Martti Ahtisaari (rauhanpalkinto 2008). Vuonna 1967 lääketieteen Nobelin sai Ragnar Granit, joka oli syntynyt Helsingissä mutta joka palkinnon luovuttamisen aikaan oli Ruotsin kansalainen.