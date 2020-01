Tällaisia ovat Tor-ohjusjärjestelmät, joilla Ukraina epäilee matkustajakoneen ammutun alas

Matkustajakoneiden pitäisi näkyä ohjusjärjestelmien tutkassa, jottei niitä ammuta vahingossa alas. Keskiviikkona Teheranin lentokentän läheisyydessä oli useita muitakin matkustajakoneita kuin alasammuttu ukrainalaisen lentoyhtiön kone.

Ukrainan hallitus tutkii mahdollisuutta, että venäläisvalmisteinen Tor-M1-ohjus tiputti ukrainalaisen matkustajakoneen Iranissa keskiviikkona. Ukrainalaiset tutkijat ovat ilmoittaneet haluavansa etsiä, löytyykö koneen putoamispaikalta venäläisvalmisteisen ohjuksen jäänteitä.

Tor-ohjukset on suunniteltu tuhoamaan sotilaskoneita ja risteilyohjuksia kuuden kilometrin korkeuteen asti. Sen kantama on noin 12 kilometriä, ja ne laukaistaan ajoneuvosta, joka on varustettu laukaisualustalla ja tutkalla.

Tor-ohjukset on varustettu 15 kilon taistelukärjellä, mutta kohteeseen osuessaan ne myös levittävät metallipaloja ympäriinsä.

Uutistoimisto Reutersin siteeraaman ilmapuolustuksen entisen upseerin mukaan kaikille lentokenttien lähellä oleville armeijan yksiköille ilmoitetaan ideaalitilanteessa siviililentojen lentosuunnitelmat ja koneiden transponderikoodit. Näin ohjusjärjestelmien käyttäjät voivat verrata tutkalla näkyviä kohteita siviilikoneista saamiinsa tietoihin.

– Viholliskoneiden ampuminen alas on helppoa. Haasteellista on lentokoneiden tunnistaminen ja sen varmistaminen, ettei ystävällismielisiä koneita ammuta alas, kertoo upseeri, joka ei halua paljastaa henkilöllisyyttään asian arkaluonteisuuden takia.

Iranilla on jonkin verran Tor-ilmatorjuntajärjestelmiä, ja Middlebury Institute of International Studiesin tutkijan Michael Duitsmanin mukaan ne ovat Iranin ilmapuolustuksen nykyaikaisinta kalustoa.

Tutka ohjaa Tor-ohjusten lentoa

Ennen laukaisua Tor-järjestelmän käyttäjän on tunnistettava kohde tutkan ruudulta ja ohjattava ohjuksen laukaisu.

Tutka ohjaa Tor-ohjusten lentoa kohteeseen. Ne lentävät lähes kolminkertaista äänennopeutta, mikä tarkoittaa sitä, että viiden kilometrin päässä olevaan kohteeseen ohjus lentää noin viidessä sekunnissa.

Keskiviikkona Iranin Teheranin lentokentän läheisyydessä oli useita muitakin matkustajakoneita ilmassa kuin pudonnut ukrainalaiskone. Reutersin tietojen mukaan kaikkien ilmassa olleiden koneiden olisi pitänyt näkyä ohjusjärjestelmän tutkassa.

Keskiviikkona Iranissa pudonneen koneen miehistöllä ei ollut Duitsmanin mukaan todennäköisesti juurikaan aikaa reagoida oletettuun ohjukseen.

– He eivät todennäköisesti edes nähneet sen [ohjuksen] tulevan. Heti nousun jälkeen lentäjät olivat todennäköisesti keskittyneitä muihin asioihin, Duitsman kertoo Reutersille.

Sotilaskoneet ja risteilyohjukset salaavat usein reittinsä, jotta niitä ei havaittaisi tutkassa niin helposti. Ne on myös varustettu ilmaan laukaistavilla metallijauheella, jonka tarkoituksena on hämätä tutkahakuisia ohjuksia.

Matkustajakoneissa kuten keskiviikkona pudonneessa Ukraine International Airlinesin Boeing 737-800 -koneessa ei ole puolustussysteemejä ja sillä oli ilmoitettu lentoreitti.

Keskiviikkona Iranissa tapahtuneessa lentoturmassa kuolivat kaikki koneessa olleet 176 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Useiden tiedustelutietojen mukaan koneen olisi pudottanut Iranista ammuttu ohjus.

Muutama tunti ennen koneen putoamista Iran ampui lähes parikymmentä ohjusta kahteen Yhdysvaltain ja sen liittolaisten tukikohtaan Irakissa.