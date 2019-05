Syyttäjä: Julian Assangen raiskausepäilyn tutkinta avataan Ruotsissa uudelleen

Raiskausjutun tutkinta keskeytettiin 2017. Yhdysvaltojen lisäksi nyt myös Ruotsin odotetaan pyytävän Britannialta Wikileaksin perustajan luovuttamista.

Wikileaksin perustajan Julian Assangen epäillyn raiskausjutun tutkinta avataan uudelleen, kertoi Ruotsin apulaispääsyyttäjä Eva-Maria Persson maanantaina puolenpäivän aikaan.

Persson sanoi päättäneensä aloitttaa esitutkinnan ja haluavansa haastatella Assangea.

Vuotosivusto Wikileaksin perustaja Assange, 47, pidätettiin viime kuussa Lontoossa, kun Ecuador lopetti turvapaikan tarjoamisen hänelle lähetystössään.

Assangen epäillyn raiskausjutun uhrin asianajaja on pyytänyt tutkinnan avaamista. Assange kieltää syytökset. Hän sai seitsemän vuotta sitten Ecuadorilta turvapaikan maan Lontoon-lähetystöstä, mikä on estänyt Assangen luovuttamisen Ruotsiin.

Britannia tuomitsi Assangen 1. toukokuuta 50 viikon vankeustuomioon takuuehtojen rikkomisesta. Yhdysvallat haluaa Britannian luovuttavan Assangen, koska se epäilee häntä salaiseksi luokiteltujen sotilaallisten ja diplomaattisten tietojen julkistamisesta vuonna 2010. Luovuttamista käsitellään erillisessä oikeudenkäynnissä myöhemmin.

Mitä Ruotsissa tapahtui?

Ruotsalaissyyttäjä luopui Assangen epäillyn raiskausjutun tutkinnasta kaksi vuotta sitten, koska Assange oli Ecuadorin lähetystössä koskemattomissa.

Kuultuaan Assangen pidättämisestä Lontoossa, epäillyn raiskauksen uhri halusi, että juttu avataan uudelleen.

Kaksi naista syytti Assangea raiskauksesta ja muista seksuaalirikoksista, jotka tapahtuivat Tukholmassa Wikileaks-konferenssin jälkeen syyskuussa 2010. Muut väitetyt seksuaalirikokset ovat vanhentuneet vuonna 2015, mutta epäilty raiskausjuttu vanhenee ensi vuoden elokuussa.

– Olemme odottaneet ja toivoneet Assangen pidätystä vuodesta 2012, ja nyt se viimein tapahtui. Yhdenkään raiskausuhrin ei pitäisi joutua odottamaan yhdeksää vuotta saadakseen oikeutta, sanoi väitetyn raiskauksen uhrin asianajaja Elizabeth Massi Fritz.

Assangen mukaan molemmat osapuolet olivat suostuvaisia seksiiin, jota hän ja nainen harrastivat.

Luovutetaanko Assange?

Jos Ruotsi tekee Assangesta luovutuspyynnön, Britannian sisäministeri päättää kumpi luovutuspyyntö on etusijalla: Ruotsin vai Yhdysvaltojen. Hän tekee päätöksen sen perusteella, kumpi maa on pyytänyt luovuttamista ensin ja kuinka vakavista syytöksistä on kyse.

Luovutuspyyntö käsitellään oikeudessa, jossa tuomari päättää, loukkaisiko luovutus epäillyn ihmisoikeuksia. Assangen arvioidaan vastustavan luovuttamistaan Yhdysvaltoihin vetoamalla siihen, että jutun saaman julkisuuden ja poliittisten ulottuvuuksien takia hän ei saisi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Persson viittasi Yhdysvaltoihin maanantain tiedotustilaisuudessa sanomalla, että Ruotsi ei luovuta Assangea kolmanteen maahan neuvottelematta Britannian kanssa.