Syyriassa asevarikon räjähdyksen uhriluku nousee lähes 70:een

Tuo on ollut niin sanottu täysosuma. Se on hirvittävä tuho kun tiedusteluoperaatio osuu nappiin ja isku ajoitetaan siihen kun kohde on täynnä. Minä en puolusta sotilastoimenpiteitä, mutta Syyrian sodan on loputtava ja kohta se loppuukin. Valitettavasti kaikki terroristisolut on tuhottava ja näin ne tuhotaan täsmäiskuilla. Tuo on kauhistuttavaa luettavaa kun täysosuma tulee, mutta toisaalta kukaan ei ole sanonut että sota terrorismia vastaan olisi milliäkään hohdokas.