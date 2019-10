Syyrian armeija liittymässä taisteluun Turkin hyökkäystä vastaan – pakoteuhkaukset tai asevientikiellot eivät taivuta Erdogania

Kun on asevoimaa lujasti käytettävissä, niin näin niitä rajoja siirrellään! Turkin ei tarvitse piitata itsensä aseistariisuneiden EU maiden kritiikistä! Pahasti näyttää kuitenkin siltä, että kajahtaneiden diktaattorien aika on palannut ryminällä. Kun rajojen siirtelystä ei nyt seuraa paheksuntaa ja talouspakotteita suurempaa "rangaistusta", on diktaattoreille pitopöytä katettu ja pikkuvaltiot saavat varautua pahimpaan...