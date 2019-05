Sykloni Fanin pelätään tekevän pahaa jälkeä Bangladeshin pakolaisleireillä – Intiassa selvittiin säikähdyksellä suurevakuointien ansiosta

Faniksi nimetty sykloni iski Intian itärannikolle perjantaiaamuna rankkasateineen ja tuulineen, jotka ylsivät 240 kilometrin tuntinopeuteen (67 metriä sekunnissa).

Pahinta tuhoa sykloni aiheutti Purin turistikaupungissa Odishan osavaltiossa, missä iso joukko rakennuksia tuhoutui.

Sähkö- ja puhelinlinjoja vaurioitui eri puolilla Odishan osavaltiota. Kaksi ihmistä kuoli jäätyään kaatuvan puun alle. 160 ihmisen raportoitiin loukkaantuneen Fanin kourissa.

Hirmumyrskyn tieltä oli ehditty siirtää Intiassa turvaan miljoona ihmistä. Fanin reitille seuraavaksi osuva Bangladesh määräsi 2,1 miljoonaa ihmistä evakuoitavaksi.

Leirien asumukset huteria

Kohti koillista siirtyvän syklonin pelätään tekevän pahaa jälkeä Bangladeshin rannikolla sijaitsevissa rohingya-muslimien pakolaisleirissä.

Leirien asumukset ovat hyvin heikkotekoisia, eivätkä ne kestä hirmumyrskyn iskua. Kaakkois-Bangladeshiin on majoitettuna satojatuhansia Burmasta tulleita pakolaisia.

Avustusjärjestöä Care johtava Zia Choudhury sanoi järjestön valmistautuvan reagoimaan nopeasti myrskytuhoihin.

– Yli miljoona ihmistä asuu hatarissa majoissa tiheästi hyvin hauraalla ja mäkisellä alueella, hän sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Sykloni Fanin voimakkuus vastasi sen maihin osuessa nelosluokan hurrikaania.

Voimakkain myrsky moneen vuoteen

Kyseessä on voimakkain myrsky, joka on iskenyt Intiaan sitten vuoden 2014, kertoi Intian meteorologisen toimiston johtaja K.J. Ramesh.

Mikään sykloni ei hänen mukaansa ole kestänyt näin kauaa huhtikuussa.

Trooppinen sykloni ehti kehittyä täyteen mittaan Bengalinlahdella usean päivän ajan. Se iski Odishan osavaltion rantaan kello kahdeksan paikallista aikaa.

Fanin odotettiin siirtyvän rannikkoa pitkin koilliseen kohti suurkaupunki Kolkataa ja Bangladeshia.

– Tämä on massiivinen sykloni, meidän kuten monien muidenkin talo on tulvan vallassa. Rajamuurit ovat romahtaneet, puut on kiskottu juuriltaan. Täällä on paniikki, kertoi Anuradha Mohanty, joka asuu rannikolta 60 kilometrin päässä sijaitsevassa pääkaupungissa Bhubaneshwarissa.

Sääennusteet vähentäneet uhreja

Suoraan Fanin tiellä oli noin 10 000 kylää ja 52 kaupunkia Odishan osavaltiossa.

Intian syklonikausi kestää huhtikuusta joulukuuhun. Voimakkaat myrskyt surmaavat ihmisiä, vahingoittavat satoja ja omaisuutta Intiassa ja Bangladeshissa.

Fani on vuoden ensimmäinen trooppinen sykloni pohjoisella Intian valtamerellä.

Lännessä Afrikan rannikolle on Mosambikin kohdalla iskenyt jo kaksi voimakasta syklonia, Kenneth ja Idai. Kennethin jäljiltä löytyi 41 kuollutta. Idai surmasi yli tuhat ihmistä Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa.

Teknologinen kehitys on auttanut meteorologeja ennustamaan syklonin kulun, mikä on vähentänyt uhrien määrää.

Supersykloni iski Odishaan vuonna 1999 surmaten 10 000 ihmistä. Vuonna 2013 miljoonan ihmisen joukkoevakuoinnit säästivät luultavasti tuhansien ihmisten hengen.

Syklonit menettävät voimakkuuttaan, kun ne siirtyvät sisämaahan.