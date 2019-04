Suurlähettiläs: Sri Lankan iskut vaikuttavat ulkopuolisen ryhmän hyökkäykseltä, jossa kohteena ovat länsimaat

Mielenkiintoinen päätelmä tutkijalta kun on isketty pelkästään katollisiin kirkkoihin ja länsimaisten hotelleihin ja kumminkin lopputuloksena on että "Ei ole ollut maalina yksityinen uskonto tai etninen ryhmä". Tuota voisi vähän avata miten tuohon päätelmään on oikein päässyt, näin ei tutkijan silmin vaikuttaisi että kohteena on ollut hyvinkin kristilliset ja länsimaiset arvot omaava kansanosa.