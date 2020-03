Suosittu lomakaupunki hiljeni – Dubaissa turistikohteet ovat kiinni ja vessapaperia hamstrataan, muuten koronatilanne rauhallinen

Suomalaistenkin suosimaan Dubaihin ei nyt pääse lomamatkoille koronaviruksen takia. Avustajamme kertoo tilanteesta kansainvälisyyttä kuhisevassa kaupungissa.

Dubai on sulkenut kaikki turistikohteensa, eikä suomalaistenkin suosimaan kansainväliseen matkailukaupunkiin enää oteta uusia turisteja koronaviruksen takia. Maahantulorajoitukset astuivat voimaan tiistaina.

Sunnuntainen turistikohteiden sulkemismääräys tuli monille yllätyksenä. Esimerkiksi jättimäisen Dubai Mall -ostoskeskuksen suositun akvaarion lipunmyynnillä parveili useita hämmästyneitä ihmisiä. Tieto turistikohteiden sulkemisesta ei ehtinyt aamun uutisiin, ja osalle työntekijöistäkin asia tuli yllätyksenä.

Vielä sunnuntaina ja osin maanantainakin Dubain ravintolat ja baarit olivat avoinna. Asiakkaita riitti jonkin verran.

Maanantaina Dubain viranomaiset tiukensivat määräyksiään: kaikki baarit, kuntosalit, uima-altaat ja kylpylät suljettiin ainakin kuun loppuun. Tiistaina sulkeutuivat myös hotellien club- ja lounge-tilat, ja isoissakin hotelleissa vain yksi ravintola pidetään avoinna. Alkoholia ei tarjoilla niissäkään paikoissa, joissa se on ollut sallittua aiemmin.

Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu toistaiseksi.

Ostoskeskukset, kaupat ja kahvilat ovat kuitenkin avoinna. Dubain julkinen liikenne – kuten vilkas uusi metro – toimii harvennetuilla vuoroväleillä.

Omia kansalaisia ja maassa työskenteleviä on kehotettu pysymään Dubaissa. Turisteja on Dubaissa ollut viime päiviin asti runsaasti, joskin normaalia vähemmän. Uusien maahantuloviisumeiden myöntäminen lopetettiin tiistaina. Myös suuri osa lentoyhteyksistä on peruttu.

Dubai on kuhiseva ja kansainvälinen lomakaupunki, jota myös monet suomalaiset suosivat talvilomakohteena aina lämpimän ilman ja vain kahden tunnin aikaeron vuoksi. Viime vuonna Dubaissa kävi lähes 17 miljoonaa matkailijaa.

Autio hiekkaranta kertoo Dubain poikkeusoloista. Taustalla näkyy kaupungin maamerkki, loistohotelli Burj al-arab.

Marketeissa jopa tyhjiä hyllyjä

Emiraateissa suljettiin koronaviruksen leviämisen estämistoimena koulut ja oppilaitokset 8. maaliskuuta. Lastentarhat oli suljettu jo maaliskuun alussa.

Työntekijöille annettiin ensin mahdollisuus palkattomaan lomaan tai etätöihin. Nyt etätöihin määrätään.

Sunnuntaista 8. maaliskuuta lähtien Dubain liikenne on ollut poikkeuksellisen hiljaista myös normaalisti pahimpina ruuhka-aikoina.

Hysteriaa Dubaissa on näkynyt vain supermarketeissa, joista on hamstrattu hyvin säilyvää ruokaa sekä vessapaperia. Hallitus on vakuuttanut, etteivät tavarat ja elintarvikkeet lopu. Samaan aikaan sosiaalisessa mediassa kiertää kuvia tyhjistä supermarkettien hyllyistä, ja monilla asiakkailla ostoksia on ollut kolme kärryllistä.

Myös moskeijat sekä kirkot ja temppelit on suljettu. Minareetista viidesti päivässä tuleva rukouskutsu kehottaa ihmisiä rukoilemaan kotona.

Vitsit lentävät, vaikkei monikaan naura

Keskiviikkona arabiemiraattien media kertoi 115 vahvistetusta koronavirustartunnasta maassa. Dubain terveysviranomaisten mukaan maassa on tehty 125 000 koronatestiä, mikä on viranomaisten mukaan yksi maailman korkeimmista vastaavista luvuista.

Olen keskustellut koronavirustilanteesta kymmenien Dubaissa asuvien ja käymässä olevien ulkomaalaisten kanssa sekä myös useiden maan kansalaisten kanssa. Dubaissa lomailevat eivät virusta pelkää, ja olisivat todennäköisesti jättäneet matkansa tekemättä, jos asia mietityttäisi.

Emiraattien viranomaiset ovat suhtautuneet koronaan suurella vakavuudella jo ennen sen julistamista pandemiaksi, mutta ruohonjuuritasolla viruksen uhkaan suhtaudutaan hämmästyksellä, hötkyilemättä ja huumorilla.

Etenkin muslimeilta yleisin kommentti on fraasimainen toive Jumalan suojeluksesta vaikeassa tilanteessa.

Maanantai-iltana osallistuin turisteille tarjottavaan beduiini-illanviettoon aavikolla. Ryhmien enimmäiskoko on 24, mutta osallistujia oli nyt vain kuusi. Illanvietto oli koronatilanteen vuoksi toistaiseksi viimeinen.

Paikalliset emiraattioppaat väänsivät illan ohjelmansa lomassa vitsejä koronasta. Kuulijakunta ei edes hymähdellyt, mutta se ei vitsailua hillinnyt.

Kirjoittaja on Lännen Median avustaja, joka on edelleen Dubaissa.