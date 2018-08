Suomen toivotaan lähtevän interventiojoukkoihin – Helsinkiin saapuvan Macronin puolustusaloite on vielä "paperitiikeri"

Ranskan presidentti ajaa EU:n ja Britannian puolustusyhteistyön tiivistämistä. Suomessa Emmanuel Macron tapaa presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin EU:n puolustusaloitteen tavoitteena on koota yhteen kriisinhallinnassa ja ulkoisessa toiminnassa aktiivisia maita ja potentiaalisia kumppaneita.

– Pitkälti Ranskan idea on paperitiikeri, ei ole vielä mitään konkreettista. Pidemmällä aikavälillä nähdään, mitä aloite tarkoittaa, kertoo tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.

Käytännössä lähivuosina ei siis luoda puolustusjoukkoja EU:lle, vaan kyse olisi pikemminkin yhteistyöväylän luomisesta sotilaallisille tahoille. Perusidea on Pesun mukaan se, että mahdollisen kriisin sattuessa Ranska voisi koota halukkaiden koalition.

EU:lla on olemassa nopean toiminnan joukot ja puolustusyhteistyölle sovittiin keväällä raamit EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön -nimikkeellä. Siihen osallistuu 25 unionin jäsenmaata. Tämä on Ranskan näkökulmasta liian kankea mekanismi.

– Ranska katsoo, että vakiintuneet instituutiot ovat kömpelöitä. EU:ssa ja Natossa päätöksenteko tehdään konsensuksella eli päätöksenteko on hidasta. Ranska haluaisi, että päätöksiä voidaan tehdä EU- ja Nato-kontekstin ulkopuolella.

Ranska haluaa päästä eteenpäin EU-puolustuksessa

Viron Ulkopoliittisen instituutin johtajan Kristi Raikin mukaan Ranska on pettynyt siihen, että osallistujia on paljon ja siihen liittyvät tavoitteet pieniä. Ranska on korostanut EU:n omavaraisuutta oman turvallisuuden turvaamisessa. Tällä hetkellä EU on riippuvainen Yhdysvalloista.

– Aloitteeseen on kanavoitunut Ranskan kunnianhimoa päästä eteenpäin EU:n puolustusyhteistyössä, Raik sanoo.

Aloitteeseen osallistuu jäsenmaita, joilla on Raikin mukaan "halua ja kykyä sotilaalliseen yhteistoimintaan". Ranskaa kiinnostaa erityisesti EU:n eteläinen naapurusto. Sillä se on tärkeää Ranskan ja eteläisen Euroopan turvallisuudelle.

– Pohjois-Afrikassa on epävakaata. Konfliktit heijastuvat eteläiseen Eurooppaan ja siihen halutaan lisätä valmiuksia.

Ranska on harvoja eurooppalaisia toimijamaita, jotka ovat halukkaita tekemään sotilaallisia väliintuloja Euroopan ulkopuolella, kertoo tutkija Pesu.

– Ranskan ongelma on ollut se, että se on joutunut kantamaan taakkoja yksin.

Ranskalla keskeinen asema EU:ssa

Macronin interventioaloitteessa on mukana muun muassa Saksa, jonka osuus tarvittiin, jotta aloite olisi poliittisesti uskottava. Myös Suomi on ilmaissut kiinnostuksensa aloitteeseen.

– Suomi on viime aikoina solminut erilaisia kumppanuuksia sotilaallisesti kyvykkäihin ja Itämeren alueen kannalta tärkeisiin maihin, Pesu sanoo.

Aloite on myös keino tiivistää suhdetta Ranskaan ja pysyä mukana EU:n kehityksessä.

Ranskalla on Brexitin ja Macronin aktiivisuuden myötä keskeinen asema EU:ssa. Macron haluaa syventää integraatiota, erityisesti Saksan kanssa.

Aloitteelle tarvitaan myös muiden jäsenmaiden tukea.

– Pienemmille jäsenmaille on tärkeää olla EU:n integraation kärjessä tai vähintään keskusteluissa mukana, Raik sanoo.

Aloitteessa on mukana myös maita, jotka ovat EU:n puolustusyhteistyön ulkopuolella, kuten Tanska ja EU-eroa valmisteleva sotilasmahti Britannia.