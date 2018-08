Suomen silloilla säntillinen tarkastusohjelma – neljä on sortunut vuoden 2004 jälkeen

Kasvaneet liikennemäärät, ikä ja raskaat ajoneuvot rasittavat Suomen siltoja.

Brittilehti Guardianin mukaan vuoden 2004 jälkeen Italiassa on sortunut 12 siltaa tai ylikulkua. Ennen Genovan eilistä onnettomuutta sortumat olivat vaatineet seitsemän kuolonuhria.

Suomessa samalla aikavälillä siltoja on sortunut neljä. Ainut kuolonuhrin vaatinut onnettomuus sattui Helsingin Laajasalossa vuonna 2010, kun kevyen liikenteen silta romahti nosturiauton törmättyä siihen. Silta sortui ajoneuvojen päälle, ja menehtynyt oli yhden auton kuljettaja.

Vuonna 2009 Länsi-Uudellamaalla, Karjaalla, romahti silta, kun jäämassat romahduttivat siltarakenteet. Keväällä 2013 tulvavesi puolestaan romautti osan siltaa Kontiolahdella, Pohjois-Karjalassa.

Myllysilta oli oma lukunsa

Edellä mainituissa kolmessa tapauksessa sillan sortuman syynä oli sen rakenteisiin kohdistunut ulkoinen voima.

Vuosituhannen tunnetuin kotimainen siltaonnettomuus lienee kuitenkin Turun Myllysillan notkahdus vuonna 2010. Silta menetti kantavuutensa ja painui lähes 1,5 metriä

– Silta toimi siten kuin se oli suunniteltukin, eli se ei pudonnut romahtaen, vaan niiaten. Näin ihmishenkiä ei ollut vaarassa, sanoo Liikenneviraston taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkeli.

Myllysilta oli omanlaisensa ongelmatapaus koko elinikänsä ajan. Silta alkoi notkua heti valmistuttuaan ja sitä korjattiin laajasti 1980-luvun lopulla. Lopulta syy sillan pettämiseen jäi mysteeriksi.

– Myöhemmin on tullut mieleen, että siltaa olisi pitänyt tutkia paljon laajemmin. Nyt se on purettu, eikä tutkimuksia enää voi tehdä, Torkkeli sanoo.

Liikennemäärän kasvu haastaa myös Suomen siltoja

Italialainen uutistoimisto ANSA kertoo, että Genovan turmasillan huono kunto on huomattu jo vuosia sitten. ANSA:n mukaan autojonot ja liikenteen suuri määrä ovat aiheuttaneet rappeutumista sillan rakenteisiin.

Torkkeli sanoo, että Suomen maantiesillat ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta sama ilmiö on tuttu myös kotimaan teiltä.

– Vanhat sillat on suunniteltu pienemmille liikennemäärille. Meilläkin on vanhempia siltoja, joiden kantavuuden kanssa on ongelmia, hän sanoo.

Yksi keino pitää sillat turvallisena on asettaa niille painorajoitus.

– Tavallinen henkilöautolla liikkuja ei huomaa niitä, mutta raskaan liikenteen kuljettajiin se vaikuttaa paljon.

Toisaalta Suomen valtateillä olevia vanhoja ja käyttöikänsä päähän tulleita siltoja on myös viime vuosina korvattu uusilla. Nelostiellä Viitasaarella sijaitseva Hännilänsalmen silta rakennettiin uusiksi vuosikymmenen vaihteessa, uudet Kallansillat Kuopiossa puolestaan valmistuivat 2014. Nykyisten siltojen edeltäjät olivat valmistuneet 1960-luvulla

Parhaillaan uusiksi rakennetaan 1950-luvulta peräisin olevaa Jännevirran siltaa Kuopion ja Siilinjärven rajalla sekä 1960-luvulla rakennettuja Oulujoen siltoja.

Sillat tarkastetaan vuosittain

Kaikki Suomen noin 15 000 maantiesiltaa tarkastetaan kerran vuodessa. Tarkastus on pintapuolinen ja keskittyy liikenneturvallisuuteen sekä näkyviin vaurioihin.

Viiden vuoden välein silloille tehdään tarkempi syyni. Isoille ja merkittäville silloille tehdään lisäksi kymmenen vuoden välein laaja tarkastus.

– Jos vaurioita alkaa näkyä, voidaan tehdä erikoistarkastuksia. Tarkastustoiminta on hyvin säntillistä ja se on hyvin samankaltaista muissa pohjoismaissa ja Saksassa.

Tyypillisesti sillat vaurioituivat pidemmän ajan kuluessa. Kun silloissa havaitaan ongelmia, niiden kunto otetaan seurantaan ja jossain vaiheessa ryhdytään toimenpiteisiin.

– Mutta sellaistakin sattuu, että sillan pitäisi olla ihan kunnossa ja yhtäkkiä löytyy jokin isompi rakenteellinen ongelma.

Näin kävi esimerkiksi Oulujoen silloilla, joihin oltiin rakentamassa yhtä lisäkaistaa. Uudet kantavuustarkastelut kuitenkin paljastivat, että kantavuudessa on ongelmia ja sillat päätettiin rakentaa kokonaan uusiksi.

Lujuustutkimusten tulokset syyskuussa

Yleensä vasta ikä ja kulutus paljastavat siltojen viat. Myllysillan kaltaiset ongelmatapaukset, joissa vaikeuksia ilmenee heti valmistumisen jälkeen, ovat harvinaisia, mutta eivät tavattomia.

Vuonna 2016 Kemijärvellä jouduttiin purkamaan lähes valmis rautatiesilta, kun sen betonivalussa havaittiin lujuusongelmia. Tuona vuonna havaittujen ongelmien vuoksi Liikennevirasto testasi pistokokeilla siltojen lujuutta. Kuusi siltaa reputti.

Tämän jälkeen aloitettiin tutkimukset yli 99 sillan betonin lujuudesta. Tutkimus on viivästynyt näytteenottovirheiden vuoksi, mutta on nyt valmistumassa.

Tutkimuksen tulokset on määrä julkistaa syyskuun alussa.