Suomeen tuleva Brigitte Macron on miehensä tiukin "valmentaja" – presidenttien puolisot osaavat muutakin kuin hymyillä

Suurmaiden presidenttien puolisot on totuttu näkemään iloisina maskotteina, jotka kestitsevät vieraita samalla, kun valtionjohtajat keskustelevat politiikasta. Moni presidentin puoliso on kuitenkin jopa suositumpi kuin presidentti itse.

Varakkaiden suklaatehtailijoiden tytär, entinen kirjallisuuden opettaja ja nykyinen Ranskan ykkösnainen Brigitte Macron, 65, on kaikkea muuta kuin miehensä rinnalla hiljaa seisova puoliso.

Alkujaan presidentti Emmanuel Macronin, 39, äidinkielenopettajana toiminut "Bibi", oma sukua Trogneux, Macron on valmentanut ja neuvonut miestään tämän uran alusta saakka.

"Hänellä on totisesti ympärillään erittäin sitoutunut joukkue", Brigitte Macron totesi Le Monde -lehdelle jo presidentinvaalikampanjan aikana keväällä 2017.

Verrattuna edeltäjiinsä "Bibi" Macron on suositumpi ja seuratumpi kuin kukaan muu Ranskan presidentin puoliso, lukuun ottamatta entisen Jacques Chiracin vaimoa Bernadette Chiracia.

Siitäkin huolimatta, että hän rakastui entisen oppilaaseensa ja meni tämän kanssa naimisiin – tapahtuma, jota pidettiin Ranskassa pitkään suurena skandaalina.

Tyylikäs "kuljeskelija"

Skandaalista huolimatta, ja ehkä juuri sen vuoksi, "Bibi" on nyt suositumpi kuin presidentti Macron itse. Paris Match -lehden tuoreen kyselyn mukaan 67 prosentilla ranskalaisista on hänestä erittäin positiivinen näkemys.

Eikä ihme, sillä tiukka "valmentaja" tekee paljon. Esimerkiksi viime kesäkuussa hän kävi teatterissa, vieraili nykytaiteen museo Pompidoussa, osallistui hautajaisiin, tapasi parlamentin jäseniä, lounasti jalkapallon maajoukkueen kanssa, osallistui miehensä kanssa G7 maiden kokoukseen Montréalissa, tapasi paavin ja illallisti kardinaalin kanssa.

Lisäksi hän vieraili kouluissa, joissa kehitetään kiusaamisen vastaisia kampanjoita sekä oppimiskeskuksissa, jotka on tarkoitettu autistisille lapsille.

Aktiivista aikataulua merkittävämpi syy Brigitte Macronin suosioon on kuitenkin siinä, että hänet nähdään itsenäisenä ja tyylikkäänä henkilönä, joka ei tavoittele omaa etuaan vaan miehensä ja maansa etua, The Guardian kertoo.

Tyylikkyydellä ranskalaiset tarkoittavat hänen tapaansa hoitaa asioita. Brigitte Macron on monesti nähty kävelemässä ympäri Pariisia, jonka kaduilla hän yleensä tapaa myös työntekijöitään.

Ranskassa tällaista kävelyn ja ajattelun yhdistävää henkilöä kutsutaan "kuljeskelijaksi", flâneur.

Myös Ranskan entisen presidentin François Mitterrandin tiedettiin kuljeskelevan pitkin Pariisin joenvarsia yhdessä neuvonantajiensa kanssa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio (vas.) ja Yhdysvaltain presidentin Donad Trumpin puoliso Melania Trump tapasivat Helsingissä heinäkuussa.

Kielitaitoinen hyväntekijä

Siinä missä Ranskan presidentin puoliso on maassaan äärimmäisen suosittu, Yhdysvaltojen ykkösnainen Melania Trump (o.s. Knavs), 48, on jäänyt kansalaisille etäisemmäksi.

Jugoslavialaislähtöinen Melania Trump vietti lapsuutensa kommunistisessa Jugoslaviassa ja muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1996. Ennen muuttoaan New Yorkiin, Trump opiskeli Ljubljanan yliopistossa arkkitehtuuria ja designia, mutta mallinura vei pian voiton.

Trump puhuu sloveniaa, ranskaa, serbiaa, saksaa ja englantia.

Nykyisen aviomiehensä, USA:n presidentin Donald Trumpin, Melania tapasi New Yorkin muotiviikoilla vuonna 1998. Melania Trump oli tuolloin 28-vuotias, Donald 52-vuotias. Tarinan mukaan Trump rakastui Melaniaan ensisilmäyksellä, kertoo The New York Times.

Washington Postin aiemmin teettämässä kyselyssä Melanian suosio oli presidentti Trumpin kauden alussa selkeästi alhaisin verrattuna esimerkiksi presidenttiehdokas Hillary Clintonin puolisoon Bill Clintoniin ja molempien varapresidenttien puolisoihin.

Epäsuosioon ovat vaikuttaneet muun muassa ensimmäinen puhe, joka oli lähes suora plagiaatti edellisen ensimmäisen rouvan, Michelle Obaman, puheesta, sekä tökerö asuvalinta siirtolaisten tapaamisessa Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla kesäkuussa.

Siirtolaisperheiden kohtaloa koskeneen kohun aikana Melania Trump oli pukeutunut takkiin, jonka selkämyksessä luki: "I Really Don't Care, Do U?", "En tosiaan välitä, välitätkö sinä?"

Sittemmin hän on saanut nostettua suosiotaan hyväntekeväisyystyönsä ansiosta. Melania Trump on myös ilmoittanut keskittyvänsä presidenttikauden aikana muun muassa lasten hyvinvointiin ja opioidikriisin vaikutuksiin lapsissa.

Piilotteleva kvanttikemisti

Jos presidenttien puolisot usein näyttäytyvät ainakin valokuvissa kumppaniensa rinnalla, Saksan liittokanslerin Angela Merkelin (64) puoliso Joachim Sauer (69) on niin allerginen julkisuudelle, että hän toisinaan jättäytyy kokonaan pois vaimonsa merkittävistä tilaisuuksista.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin (vas.) puoliso Joachim Sauer ei pidä julkisuudesta.

Washington Postin mukaan kvanttikemisti ja Humboldtin yliopiston professori ei esimerkiksi ilmaantunut vaimonsa virkaanastujaisiin vuonna 2005, vaan jäi mieluummin yliopistonsa laboratorioon Berliinissä. Valtion virkamiehet tosin vaativat, että Sauer katsoisi seremonian edes television välityksellä.

Sauer on tehnyt useaan otteeseen selväksi, ettei aio noudattaa perinteisen poliittisen johtohahmon puolison virkaa. Esimerkiksi opiskelijoitaan Sauer, joka tarkoittaa saksaksi hapan, on kieltänyt puhumasta toimittajille muissa kuin tutkimukseen liittyvissä asioissa.

Tarkkaan yksityisyyttään suojelevan Sauerin tiedetään kuitenkin tutkimustyönsä lisäksi nauttivan säveltäjä Richard Wagnerin musiikista.

Sauer ja Merkel tapasivat vuonna 1980, kun he molemmat työskentelivät entisen Itä-Saksan tiedeakatemiassa. He olivat yhdessä monta vuotta ennen kuin menivät naimisiin vuonna 1998 Kölnin arkkipiispan suosituksesta. Arkkipiispan mukaan Merkelin poliittinen ura saattaisi vahingoittua, ellei hän "virallistaisi" suhdettaan.

Eläimiä suojeleva runoilija

Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön (70) puoliso Rouva Jenni Haukio (41) tunnetaan vahvasta kulttuuritaustastaan, johon kuuluu muun muassa kolme julkaistua runokokoelmaa.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan Haukio kävi peruskoulun musiikkiluokalla, jossa lauloi muun muassa kuorossa ja opiskeli harmonikansoittoa.

Haukiolla on valtiotieteidenmaisterin tutkinto Turun yliopistosta ja hän on valtio-opin jatko-opiskelija Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella. Haukio on työskennellyt kokoomuksen viestintäpäällikkönä ja Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkönä vuosina 2012–2017.

Presidentin puolisona Haukio on hoitanut edustustehtäviään sekä yksin että yhdessä miehensä kanssa. Eläinten oikeuksista kiinnostunut Haukio on puhunut eläinten hyvinvoinnin puolesta kantaa ottavissa kirjoituksissaan, joiden vuoksi eläinsuojelujärjestö Animalia myönsi hänelle vuonna 2014 Pro Animalia -tunnustuspalkinnon.