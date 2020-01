Suomalaisia ei evakuoida Irakista – UM: nykyinen turvallisuustaso "vältä kaikkea matkustamista" on toistaiseksi riittävä

Irakissa on Suomen Bagdadin-suurlähetystön edustuston päällikön mukaan noin sata suomalaista. Ulkoministeriö arvioi Irakin turvallisuustilanteen uudestaan lähipäivinä.

Yhdysvaltain tekemä isku Irakiin ei muuta matkustussuosituksia, koska ulkoministeriö kehottaa jo tällä hetkellä välttämään kaikkea matkustamista Irakiin.

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän vt. päällikkö Pekka Shemeikka kertoo, että Irakin tilanne tullaan arvioimaan uudestaan lähipäivinä.

– Nyt katsotaan, miten tilanne asettuu (Irakissa). Meillä on jo hyvin tiukka matkustussuositus Irakiin, ja se kattaa jo tietyllä tavalla tiukkuudessa tämän nykyisen tilanteen, Shemeikka sanoo.

Irakin matkustustiedotteessa todetaan, että maan turvallisuustilanne on huono. Irakissa on esimerkiksi riski joutua terrori-iskun uhriksi tai sieppauksen kohteeksi. Ulkoministeriö varoittaa myös mielenosoituksista, joista osa voi olla väkivaltaisia.

Suomen Bagdadin-suurlähetystö kommentoi yöllistä iskua – Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan poistumaan Irakista.

Irakissa on tällä hetkellä Suomen Bagdadin-suurlähetystön edustuston päällikön Vesa Häkkisen mukaan noin sata suomalaista. Heistä noin 80 on mukana Isisin vastaisessa sotilaallisessa kriisihallintaoperaatiossa ja reilu 20 suurlähetystön sekä eri kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä.

Irakissa voi olla myös suomalaisia tai Suomen ja Irakin kaksoiskansalaisia, jotka eivät ilmoittaneet oleskelustaan maassa.

Irakista ei kehoteta poistumaan

Ulkoministeriön matkustustiedotteissa on viisi turvallisuustasoa. "Vältä kaikkea matkustamista" on tiedotteen toiseksi korkein taso, joka on tällä hetkellä voimassa Irakissa.

Sen jälkeen on kehotus poistua maasta välittömästi. Häkkisen mukaan nykyinen taso on riittävä, eikä suomalaisia kehoteta poistumaan Irakista.

Kehotusta poistua maasta käytetään lähinnä siinä vaiheessa, jos maassa on avoin sotatila. Tällä hetkellä tämä taso on voimassa Syyriassa, Etelä-Sudanissa, Jemenissä ja Libyassa.

– Sellaisesta ei ole kyse Irakissa. Siellä iskut ovat kohdistuneet sotilastukikohtiin, Yhdysvaltain suurlähetystöön ja autosaattueeseen, Häkkinen sanoo.

Hän korostaa, että Irakissa tulee olla hyvin varovainen, koska siellä on riski joutua sivullisena iskun uhriksi.

Irakin turvallisuustilannetta arvioidaan Häkkisen mukaan parhaillaan ja lähipäivinä yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Maiden päätöksiin matkustussuosituksista vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon maalla on yritystoimintaa Irakissa.

Suomalaisilla ei ole Häkkisen mukaan juurikaan yritystoimintaa Irakissa.