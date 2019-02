Suomalaisasiantuntija: Trumpin Kansakunnan tila -puheessa oli aiempaa sovittelevampi sävy, vaikka muuri muuttikin muotoaan – Maratonpuheessa lähes 30 aihepiiriä

Puolentoista tunnin puheessa oli 29 eri aihepiiriä. Kovin vahvaa punaista lankaa siitä ei asiantuntijan mukaan löydy.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vuosittaisessa Kansakunnan tila -puheessa oli ensimmäistä kertaa sovittelevia sävyjä. Näin sanoo Lännen Medialle Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta.

Yhdysvalloista tavoitettu Heiskanen kertoo, että samanlaista sovittelevuutta ei löydy Trumpin virkaanastujaispuheesta, eikä viime vuoden Kansakunnan tila -puheesta.

– Puhe lähti liikkeelle aiempaa sovittelevammalla tyylillä. Tässä oli suorastaan obamamaista retoriikkaa: "Ei ole republikaanit ja demokraatit, vaan on yhdysvaltalaiset ihmiset". Obamalla oli: "There are no red states od blue states, just the United States (Ei ole punaisia valtoja tai sinisiä valtoja, on vain Yhdysvallat)".

– Tähän mennesä Trump ei ole ajanut yhteistä agendaa vaan vedonnut kannattajakuntaansa. Nyt on täytynyt olla eri puheenkirjoittajat. Tässä ei ollut aiempien puheiden kirjoittajan Stephen Millerin jälkeä. Hänen puheissaan on hyvin synkkä ja tumma sävy.

Trump puhui puolitoista tuntia

Heiskanen löytää Trumpin puheesta uuden iskulauseen.

– Puheessa yritettiin kädenojennusta demokraateille ja aiempaa rakentavaa retoriikkaa. En tiedä, kuinka uskottavaa se on, kun huomioidaan 35 päivän hallintosulku ja rökäletappio välivaaleissa. Kuinka paljon puheen varaan voi laskea. Puhe varmasti herättää jonkinlaista hilpeyttä demokraateissa, kun ottaa huomioon kuinka ankeasti yhteistyö on lähtenyt käyntiin.

Heiskanen huomauttaa, että tällä kertaa Trumpin puhe oli valtavan pitkä: aiemmin on kuultu puolen tunninkin pituisia Kansakunnan tila -puheita, mutta tämänkertainen Trumpin puhe kesti puolitoista tuntia.

Benita Heiskasen mukaan demokraattinaisten valkoiset puvut olivat kuin valkoinen aalto yleisössä. Väri viittasi 1900-luvun alun suffragetteihin.

– Joku oli ehtinyt jo laskea että Trumpin puheessa oli 29 eri aihepiiriä. Mitään kovin voimakasta punaista lankaa siinä ei ollut. Siinä käytiin läpi kaikki asiat mitä maa päällään kantaa, Benita Heiskanen sanoo.

Heiskasen mukaan puheessa tuli retoriikkaa tuli aina Yhdysvaltain vapaussodasta asti: puhuttiin tyranniasta vapautumisesta ja sivilisaatiosta.

Asevarustelu onkin hyvä asia

Heiskasen mukaan Trump korosti odotetusti demokraateille tärkeitä infrastruktuurihankkeita ja reseptilääkkeiden hintojen laskemista. Omasta agendastaan Trump luonnehti, että hänen hallintonsa on luonut talousihmeen, veronkevennyksistä on ollut hyötyä, työpaikkoja on luotu, ja eri ihmisryhmät, kuten vähemmistöt, ovat menestyneet.

– Hän otti vähän kunniaa itselleen naisten menestyksestä edellisissä kongressivaaleissa, Heiskanen sanoo.

Yllättävää puheessa oli Heiskasen mukaan Trumpin suhtautuminen asevarusteluun.

– Yhtäkkiä asevarustelu onkin hyvä asia, ja asetelma täysin päinvastainen kuin se on ollut kylmän sodan jälkeen. Trump sanoi, että jos varustelu alkaa, Yhdysvallat on siinä varmasti parempi.

Puheesta löytyi myös kädenojennus konservatiiveille, sillä Trump puhui aborttioikeuden kaventamisen puolesta.

Meksikon muurin muoto muuttui

Trump jatkoi puheessaan odotetusti myös Meksikon rajalle kaavailemansa muurin puolustamista.

– Hän teki muurista työläisten asian ja luokkakysymyksen: hänen mukaansa yhdysvaltalaisten työpaikat ovat katkolla eteläisen valtionrajan vuoksi. Hän vetosi myös turvallisuuteen, eli puhui naisten joutumisesta rikollisten ja raiskaajien kohteeksi, elinsiirtorikoksista ja huumeista. Trump sanoi, ettei tämän asian suhteen voi tehdä kompromisseja.

Heiskanen huomauttaa, että Trump halusi muuripuheellaan vedota niin omana kannattajakuntaansa kuin demokraatteihinkin.

– Muurin puolustamisen jälkeen Trump puhui aidoista, joita rakennetaan rajavartioviranomaisten suosittelemille alueille. Hän tavallaan kumosi oman väitteensä, sillä alun perin hän on puhunut korkeasta betonimuurista. Hän puhui nyt muurista ja aidasta samassa lauseessa, vedoten sekä omaan kannattajakuntaansa että demokraatteihin.

– Erikoinen hetki oli, kun Trump sanoi että kongressin demokraattien ei pitäisi tutkia hänen hallintoaan, koska se haittaa puolueiden välistä yhteistyötä. Se herätti paljon hämmennystä ja nostatti kulmakarvoja puheen aikana.

Trumpin esille nostamiin aiheisiin kuuluivat myös muun muassa energia, puolustus, ulkomaankauppa, terveydenhoito, Pohjois-Korea, Syyria ja Venezuela.

– Trump ei tällä kertaa käyttänyt "Make America Great again" -sloganiaan, vaan sanoi: "Choose Greatness" eli "Valitse suuruus". Tämä oli hänen uusi sanomansa: paluu yhdysvaltalaiseen suuruuteen. Hän käytti myös ilmaisua: vastustetaan kostopolitiikkaa.

Demokraattinaisten valkoinen aalto erottui yleisöstä

Benita Heiskanen huomauttaa, että Kansakunnan tila -puheessa on kiinnitettävä huomiota sanotun lisäksi myös muuhun sen ympärillä tapahtuvaan: keitä ihmisiä ja millaisia tarinoita nostetaan esille ja miten puheeseen reagoidaan.

– Demokraattinaisista suurin osa oli pukeutunut valkoisiin asuihin. Hillary Clintonillakin oli valkoinen housupuku. Valkoinen väri tulee 1900-luvun alun suffragettien eli naisten äänioikeutta ajaneiden naisaktivistien asuista. Tämä oli naisten keskinäisen solidaarisuuden osoitus, ja muistutti Trumpin välivaalien tappiosta: siitä, että välivaaleissa maahanmuuttajataustaisia naisia valittiin edustajainhuoneeseen. Pukeutumisella haettiin visuaalista efektiä: asut olivat kuin liikkuva valkoinen aalto, Benita Heiskanen kuvailee.

– Puheessa kerrottiin syöpälapsista ja vankilasta vapautuneista. Pohjoismaisessa katsojakunnassa voi herättää erikoisia tunteita, kun yksityisten kansalaisten traumaattisia tarinoita nostetaan poliittisen näyttämön keskiöön. Se on erikoista, mutta kertoo, miten tärkeää Kansakunnan tila -puheeseen liittyvä symboliikka on. Se on tavallaan tietynlainen tanssi: ketkä nousevat, ketkä jäävät istumaan, ketkä taputtavat ja niin edelleen.

Trump piti Kansakunnan tila (State of the Union) - puheensa varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Yhdysvaltain presidentti pitää vuosittaisen puheensa yleensä tammikuussa, mutta tällä kertaa sitä siirrettiin helmikuuhun hallinnon sulun vuoksi.