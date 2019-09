Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston lämpenemistä – päätyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Nämä lainrikkojat on saatava aina edesvastuuseen, se 5 vuotta vankeutta olisi ollut sopiva tuomio ja vankilassa, jossa voi oikeasti vastustaa ilmastonmuutosta, eli ei lämmitystä, ei lämmintä vettä, eikä muitakaan mukavuuksia.

Maailma olisi pelkkää sekasortoa ja kaaosta, mikäli miljardit ihmiset omassa pikku mielessään päättäisivät mikä on oikein ja mikä on väärin ja toimisivat sen mukaan.

kertoo olevansa yleisesti hyvin lainkuuliainen ihminen, eikä missään tapauksessa vahingoittaisi ketään tai rikkoisi kenenkään omaisuutta. Joissain tilanteissa kansalaistottelemattomuus ja siitä seuraama lain rikkominen on kuitenkin perusteltua.

Näinhän sitä voi selittää, mutta kun lähdetään rikkomaan lakia, niin siitä ei ole pitkä matka omaisuuden vahingoittamiseen, eikä myöskään ihmisten vahingoittamiseen ja nyt kun ollut otsikoissa määrättyjen kerhojen ja järjestöjen kieltäminen olisi syytä vakavasti miettiä pitäisikö listaa jatkaa.