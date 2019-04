Sudanissa valtaan noussut sotilashallinto pidätti entisen hallituksen jäseniä, protestoijat vaativat vallan siirtoa siviileille

Sotilashallinto lupaa tukea opposition nimeämää pääministeriehdokasta.

Afrikan Sudanissa vallan ottanut sotilashallinto on pidättänyt maan syrjäytetyn hallituksen jäseniä, kertoi BBC. Sotilashallinto on luvannut vapauttaa kaikki poliisit ja sotilaat, jotka on pidätetty protesteihin osallistumisen takia, kertoi Reuters.

Sotilashallinto on kehottanut oppositiopuolueita nimeämään pääministeriehdokkaan ja luvannut tukea opposition valintaa.

– Me emme nimitä pääministeriä. Se on heidän valintansa, sanoi sotilashallinnon tiedottaja Maj Gen Shams Ad-din Shanto sunnuntaina BBC:n mukaan.

Joulukuussa alkaneet protestit johtivat viime viikon torstaina vallankaappaukseen ja maata lähes 30 vuotta hallinneen presidentti Omar al-Bashirin syrjäyttämiseen ja pidättämiseen.

Istumalakko jatkuu

Protestoijat vaativat sotilashallintoa antamaan vallan välittömästi siivileille ja sanovat pysyvänsä kaduilla siihen asti, kertoi Reuters.

Sotilashallinto määräsi aiemmin hallintokaudekseen kahden vuoden siirtymäajan, joka päättyisi vaaleihin. Se julisti maahan myös kolme kuukautta kestävän poikkeustilan.

Protestoijat jatkavat istumalakkoaan pääkaupungissa Khartumissa sotilashallinnon päämajan edustalla.

Sotilashallinto lupasi olla hajottamatta protestia, mutta kehotti mielenosoittajia lopettamaan laittomat tiesulut ja toivoi "elämän normalisoitumista".

Burhan johtaa maata

Tällä hetkellä sotilashallinnon johdossa on kenraaliluutnantti Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, kolmas mies maan johdossa muutaman päivän sisällä.

Sekä vallankaappausta johtanut puolustusministeri Awad Ibn Auf että hänen seuraajansa, turvallisuuspäällikkö Salah Gosh erosivat sotilashallinnon johtajan paikalta hallittuaan päivän eikä heidän lähtönsä syistä kerrottu.

Burhan on luvannut repiä vanhan hallinnon juuriltaan. Sunnuntaina se ilmoitti liudan toimenpiteitä, joiden mukaan armeijan ja poliisin johto vaihtuu, median rajoitukset ja sensuuri lopetetaan ja maahan perustetaan korruptiota kitkevä komitea.

Burhan piti lauantaina televisiopuheen, jossa hän lupasi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vapauttaa poliittiset vangit.

Bashirin olinpaikka ei tiedossa

Protestoijat vaativat, että syrjäytetty presidentti Bashir tuodaan oikeuden eteen.

Hänen sijaintinsa ei ole tiedossa, mutta sotilashallinto sanoo hänen olevan hyvässä tallessa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin syyttää Bashiria sotarikoksista ja ihmisoikeusrikoksista Darfurissa, mutta sotilashallinto on sanonut, ettei luovuta häntä, kertoi Reuters.

Sen mukaan Bashiria vastaan voidaan kuitenkin käydä oikeutta Sudanissa.