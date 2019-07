Sudanissa vallankaappausyritys – tavoitteena oli horjuttaa opposition ja sotilasneuvoston sopimusta

Sudanin viranomaiset ilmoittivat myöhään torstai-illalla sotilasjoukon yrittäneen vallankaappausta.

Viime viikolla Sudanin sotilasneuvosto ja oppositio tekivät kauan kestäneiden protestien jälkeen sopimuksen vallan jakamisesta. Sudanin sotilasneuvoston mukaan vallankaappausyrityksellä pyrittiin horjuttamaan sopimusta.

Sudanin viranomaiset kertoivat torstaina, että sotilaiden joukko yritti vallankaappausta Sudanissa.

Maata tällä hetkellä hallitsevan sotilasneuvoston jäsen kenraali Jamal Omar sanoi Sudanin televisiossa, että 16 kaappaukseen osallistunutta on pidätetty. Heistä 12 on upseereita ja 4 sotilaita.

Kenraali Omarin mukaan vallankaappaukseen osallistuneet olivat sekä aktiivisesti palveluksessa olevia että eläkkeellä olevia sotilaita.

Vallankaappausyrityksen tarkkaa ajankohtaa ei Omar televisiossa kertonut, uutisoi muun muassa brittimedia the Guardian.

Viranomaisten mukaan vallankaappausyrityksen syynä oli yritys horjuttaa Sudanin armeijan ja opposition välistä sopimusta, jossa he jakavat vallan ennen vaaleja.

The Guardian kertoo, että valta on tarkoitus jakaa niin, että armeija on hallitsevana elimenä 21 kuukautta ja siviilit loput 18 kuukautta.

Sotilasneuvoston ja opposition viime viikolla ilmoittama, allekirjoitusta vailla oleva sopimus, vei sudanilaiset kadulle. Tuhannet sudanilaiset vyöryivät kaduille iloitsemaan ensimmäistä askelta vuosikymmeniä kestäneen diktaattorivallan loppumisessa.

Sopimus toi toivoa vallan rauhaisasta vaihtumisesta Sudanissa. Kolmekymmentä vuotta Sudania johti Omar al-Bashir. Al-Bashirin valta loppui huhtikuussa kuukausien protestien jälkeen.

Sudan ja sen kansalaiset ovat kärsineet talouskriisistä ja sisäisistä konflikteista. Vielä kesäkuun alussa rauhaisan sopimuksen saavuttaminen ei näyttänyt kovin todennäköiseltä.

Kesäkuun alussa Al-Bashirin vallasta syökseneen sotilasneuvoston ja opposition liittouma hajosi, kun turvallisuusjoukot tappoivat kymmeniä mielenosoittajia.

Tämä johti vielä ankarampiin protesteihin, jonka seurauksena neuvottelupöytään palattiin. Neuvottelupöytään palaaminen johti viime viikolla ilmoitettuun sopimukseen yhteisvallasta ennen vaalien järjestämistä.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto, jolla on aikaisempaa edustuskokemusta Sudaniin liittyen, kävi Sudanissa ja Punaisenmeren maissa EU:n edustajana.

Ulkoministeriö kertoo tiistaina julkaistussa tiedotteessaan, että Haavisto keskustelee vierailullaan Sudanin tilanteesta muun muassa Afrikan unionin kanssa.