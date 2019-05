Stonehengeen palautettiin puuttuva pala – mies oli säilyttänyt kiveä 60 vuotta muun muassa toimistonsa seinällä

Legendaarinen Stonehenge on täydentynyt puuttuvalla palasella.

Arkeologisissa kaivauksissa yhdestä esihistoriallisesta kivipaadesta Britanniassa porattiin metrin pituinen sauva vuonna 1958.

Kukaan ei tiennyt, missä kyseinen sauva oli ennen kuin Robert Phillips, 89, palautti sen Stonehengeen. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja CNN.

Phillips työskenteli kyseisissä kaivauksissa, joissa arkeologit päättivät nostaa paikoiltaan yhteensä kolme kivipaasia.

Yhdestä kivestä löydettiin halkeamia, minkä vuoksi siihen porattiin reikiä ja sitä vahvistettiin metallivaijereilla. Yhteensä metrin pituisia kivisauvoja syntyi prosessissa kolme, joista timanttiporausfirmassa työskennellyt Phillips otti yhden.

Halkaisijaltaan sauvat olivat 2,5 senttiä.

Kahden muun kivisauvan kohtalosta ei ole tietoa. Stonehengestä vastaava järjestö English Heritage toivoo, että puuttuvista paloista tietävät ottaisivat siihen yhteyttä.

A missing piece of one of the @EH_Stonehenge stones has been returned! ➡️ https://t.co/Eewxh9nhes



The stone 'core' was kept by Robert Phillips, who worked on the archaeological excavations in 1958. He returned it from America, just before his 90th birthday. pic.twitter.com/llDlXNUOJA