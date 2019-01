Stefan Löfvenistä äänestetään Ruotsin uutta pääministeriä perjantaina

Myös vasemmistopuolue antoi lopulta tukensa demarien ja ympäristöpuolueen hallitukselle.

Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on onnistunut löytämään pääministeriehdokkaan kolmanteen äänestykseen asiasta. Valtiopäivät äänestää perjantaina sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Stefan Löfvenin valinnasta pääministeriksi.

– Aion esittää kamarille, että se valitsee Stefan Löfvenin muodostamaan hallituksen, joka koostuu sosiaalidemokraateista ja ympäristöpuolueesta, Norlén sanoi Aftonbladetin mukaan.

Löfven sanoi olevansa "nöyrä" tehtävän edessä ja hän aikoo tehdä kovasti töitä hallituksen muodostamiseksi. Löfvenillä oli keskustapuolueen, liberaalien ja ympäristöpuolueen tuki hallituksen muodostamiseksi. Vasemmistopuolue uhkasi kuitenkin tehdä yrityksen tyhjäksi, ellei se saa vakuutusta siitä, että sillä on sanansa sanottavana hallituksen politiikassa.

"Poliittinen epävarmuus loppuu"

– Meillä on nyt mahdollisuus lopettaa neljä kuukautta kestänyt poliittinen epävarmuus Ruotsissa, ja panna paikalleen vahva hallitus, joka ei ole riippuvainen ruotsidemokraateista, Löfven sanoi toimittajille.

– Tämä on ollut epätavallisen pitkä aika hallituksen muodostamiselle, mutta kuten myös puhemies sanoo, tilanne on ollut monimutkainen. Prosessi voi nyt loppua, ja se on hyvä, hän sanoi.

Syyskuun vaaleissa vasemmisto- ja porvariblokit tulivat yhtä suuriksi, ja vaa'ankieliasema meni vahvistuneille ruotsidemokraateille. Muut puolueet eivät halua olla yhteistyössä sen kanssa puolueen maahanmuuttovastaisuuden vuoksi.

Keskustapuolue, liberaalit ja vihreät sopivat Löfvenin kanssa hallituksesta sen jälkeen kun tämä lupasi vapauttaa työ- ja vuokramarkkinoiden säätelyä.

– Aiomme taistella kaikin keinoin sitä vastaan, että Ruotsi ajautuisi oikealle, sanoi vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt toimittajille.

– Me pidämme hallussamme vallan tasapainoa tässä parlamentissa, hän sanoi.