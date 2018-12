Stefan Löfvenin valinta uudeksi pääministeriksi torjuttiin Ruotsin valtiopäivillä, Ulf Kristersson saa ehkä uuden mahdollisuuden

Kokoomuksen Ulf Kristersson on aikaisemmin aina sanonut, ettei se ala samaan hallitukseen Ruotsidemokraattien kanssa! Näinkö helposti kokoomuksen takki kääntyy Ruotsissa ja aate on myynnissä? Pääasia, että pääsee vallankahvaan?

Toisin sanoen Ruotsissakin voidaan vielä nähdä Kokoomuksen ja Perussuomalaisten liitto, niinkuin Suomessa! Saadaanpa nähdä, onko kyyti yhtä kylmää kuin Suomessa taviskansalaisilla on ollut!