Sri Lankan hallitus syyttää paikallista radikaalia muslimiryhmää terrori-iskujen sarjasta – "kansainvälinen verkosto" ollut apuna

Kaikki itsemurhapommittajat olivat tiettävästi srilankalaisia

Sri Lankan hallitus syyttää eilisistä terrori-iskuista paikallista radikaalia NTJ-muslimiryhmää.

Hallituksen edustaja sanoi Colombossa pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että kaikkien tiedossa olevien seitsemän itsemurhapommittajan uskotaan olleen srilankalaisia. Heidän epäillään kuitenkin saaneen apua kansainväliseltä verkostolta, edustaja sanoi.

Jo eilen paljastui, että ulkomainen tiedustelupalvelu oli varoittanut Sri Lankan viranomaisia NTJ:stä. Hallituksen edustajan mukaan Sri Lankan poliisi oli tietoinen mahdollisten iskujen uhasta pääsiäisen aikaan.

Eilisessä terrori-iskujen sarjassa kuoli ainakin 290 ihmistä ja 500 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Iskuja tehtiin kirkkoihin ja luksushotelleihin. Viranomaisten mukaan 24 ihmistä on otettu kiinni iskuihin liittyen.

Sri Lankaan on julistettu surupäivä huomiseksi. Lisäksi maahan on määrätty uusi ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltakahdeksasta aamuneljään paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan kyseessä on varotoimi.

Tanskan rikkaimman miehen kolme lasta kuoli iskussa luksushotelliin

Iskuissa kuoli useita ulkomaiden kansalaisia. Tanskalaismedian mukaan kuolonuhrien joukossa ovat Tanskan rikkaimman miehen kolme lasta.

Mediatietojen mukaan Anders Holch Povlsen oli Shangri-La-hotellissa Colombossa vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa, kun hotelliin iskettiin. Perheen edustaja on vahvistanut medialle, että lapsista kolme sai surmansa.

46-vuotias Anders Holch Povlsen omistaa Bestseller-muotiyhtiön, jonka tuotemerkkejä ovat muun muassa Vero Moda, Only ja Jack&Jones. Bestsellerin hän peri vanhemmiltaan, jotka perustivat yhtiön 1970-luvulla.

Holch Povlsen on myös merkittävä omistaja suurissa muodin verkkokaupoissa Asoksessa ja Zalandossa. Sanomalehti Ekstrabladetin mukaan hänen omaisuutensa arvoksi on arvioitu lähes 42 miljardia Tanskan kruunua (noin 5,6 miljardia euroa).