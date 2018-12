SpaceX:n ensimmäisen sotilassatelliitin laukaisu siirtyi sunnuntaille

Elon Muskin yhtiö pääsi vihdoin mukaan tuottoisaan toimintaan laukaisemaan puolustusvoimien satelliitteja.

Miljardööri Elon Muskin SpaceX-avaruusyhtiön raketin laukaisua jouduttiin lauantaina siirtämään sunnuntaille kovien tuulien takia. Kyseessä on SpaceX:n ensimmäinen Yhdysvaltain puolustusvoimien piikkiin tehtävä laukaisu, mukana on navigaatiosatelliitti. Laukaisuyritys oli jo neljäs täällä viikolla.

Muskin rakettiyhtiö on yrittänyt jo vuosia päästä sotilaallisten satelliittien laukaisumarkkinoille, joita hallitsevat Lockheed ja Boeing Co.

SpaceX haastoi Yhdysvaltain ilmavoimat oikeuteen vuonna 2014 siitä, että useiden miljardien dollarien sopimus 36 sotilassatelliitin laukaisusta meni United Launch -allianssille, joka on Boeingin ja Lockheedin yhteisyritys.

Se luopui haasteesta vuonna 2015 kun ilmavoimat lupasi avata laukaisut kilpailulle.

Avaruuteen 32 sotilassatelliittia

Seuraavana vuonna SpaceX sai 83 miljoonan dollarin ilmavoimien sopimuksen laukaista avaruuteen GPS III -satelliitin, jonka elinikä on 15 vuotta.

Laukaisu on ensimmäinen kaikkiaan 32 satelliitin sarjassa. Satelliitit on valmistanut Lockheed ja sopimuksen arvo on 12,6 miljardia dollaria, kertoi Lockheedin tiedottaja Chip Eschenfelder.

Ilmavoimien tiedottaja William Russell kertoi puolestaan seuraavaa:

– Kun uusimman sukupolven GPS-satelliitit ovat toiminnassa, ne tuovat käyttäjilleen uusia ominaisuuksia kuten kolme kertaa suuremman tarkkuuden ja kahdeksan kertaa paremmat mahdollisuudet vastustaa häirintää.

Laukaisu piti tehdä alun perin jo vuonna 2014, mitta projektia ovat vaivanneet tuotantokatkokset.

Seuraava GPS III -sateelliitti laukaistaan avaruuteen ensi vuoden puolivälissä, Eschenfelder sanoi.