SpaceX on valinnut ensimmäisen avaruusturistin – japanilainen miljardööri Kuuta kiertämään

Miljardööri Yusaku Maezawa on entinen punk-rumpali, nykyinen muotimoguli ja taiteen ystävä.

SpaceX, miljardöörin Elon Muskin avaruusfirma, on valinnut ensimmäisen turistin lentämään yhtiön avaruusaluksella Kuun ympäri. Hän on japanilainen liikemies Yusaku Maezawa, joka aikoinaan soitti rumpuja punk-bändissä. Nykyisin hän johtaa perustamaansa verkossa muotivaatteita myyvää Zozoa.

Japanilainen miljardööri Yusaku Maezawa aikoo lähteä vuonna 2023 matkalle Kuun ympäri mukanaan ryhmä taiteilijoita.

Maezawan, 42, on määrä lentää Kuun ympäri vuonna 2023 vielä rakenteilla olevalla Big Falcon Rocket (BFR) -avaruusaluksella.

Kuussa tai sen lähistöllä kävi ihminen viimeksi vuonna 1972 Yhdysvaltain Apollo-ohjelman merkeissä. Siellä on tähän mennessä käynyt 24 ihmistä, kaikki amerikkalaisia.

Ottaa mukaan joukon taiteilijoita

Maezawa aikoo kutsua matkalleen mukaan myös kuudesta kahdeksaan taiteilijaa. Hän sai kuuluisuutta viime vuonna maksettuaan 110,5 miljoonaa dollaria (94,7 milj.e) edesmenneen taiteilijan Jean-Michel Basquiatin maalauksesta.

– Haluan jakaa tämän kokemuksen mahdollisimman monen ihmisen kanssa, Maezawa kertoi tiedotustilaisuudessa SpaceX:n päämajassa Hawthornessa Kaliforniassa uutiskanava CNN:n mukaan.

– Joten valitsin mennä Kuuhun taiteilijoiden kanssa.

Forbes arvioi Maezawan omaisuuden arvoksi 2,9 miljardia dollaria (2,5 mrd.e). Hän aikoo tehdä SpaceX:n kanssa yhteistyötä matkakumppaneiden valitsemiseksi.

– Jos kuulette minusta, vastatkaa kyllä, hän sanoi. Hän kehotti myös Muskia tulemaan mukaan kuumatkalle.

Musk ei ollut varma osallistumisestaan lennolle. Hän myös sanoi, että vuosi 2023 ei ole vielä varma ajankohta kuulennolle.

Maesawan maksamaa hintaa kuumatkasta ei ole kerrottu. Musk sanoi liikemiehen antamalla panoksella kehitettävän BFR:ää.

Big Falcon Rocket ei ole vielä lentänyt

Musk ilmoitti viime vuonna aikovansa lähettää vuoden sisällä kaksi maksavaa matkustajaa kiertämään Kuun ympäri. Viime helmikuussa Musk kuitenkin pyörsi päätöksensä ja kertoi SpaceX:n keskittyvän BFR:n tarjoamiin mahdollisuuksiin miehitetyille lennoille.

BFR ei ole vielä koskaan lentänyt, mutta Musk on paljastanut siitä joitakin yksityiskohtia. Raketin korkeus on 118 metriä ja leveys yhdeksän metriä. Jo käytössä oleva Falcon Heavy -raketti on 70 metriä pitkä.

Uuden raketin testilennot aloitettaneen ensi vuonna.

Tulossa olevan jättiraketin on suunniteltu pystyvän viemään Maata kiertävälle radalle kerralla 150 tonnin lastin. Se on enemmän kuin mitä Saturnus V -raketit pystyivät viemään taivaalle Apollo-ohjelman aikana.

Space X on tähän mennessä laukaisut avaruuteen yli 60 lentoa, joilla Maata kiertävälle Kansainväliselle avaruusasemalle on viety lastia tai avaruuteen laukaistu satelliitteja. Mukana ei vielä ole ollut ihmisiä.

Musk aikoo käyttää BFR:ää Mars-lentoihin. Ilman ihmistä sinne pitäisi lentää vuonna 2022 ja miehistön kanssa kaksi vuotta myöhemmin. Hänen kunnianhimoisilla aikatauluillaan on ollut kuitenkin tapana venyä.