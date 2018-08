Sotshiin saapuva Suomen presidentti kiinnostaa venäläismediaa – Niinistö esiteltiin uutuuskirjoihin viitaten Venäjän ystävänä

Eihän Presidentin tehtävä ole kuin pitää yhteyttä naapurien kanssa. On aika huonosti asiat, jos naapurin kanssa ei kannattaisi näin tehdä. Sanoi EU mitä tahansa, on naapurin kanssa tultava toimeen ja tästä on kysymys. Turha alkaa pienen Suomen tässä joksikin maailmanparantajaksi. Sanokaapa, että kuka se olisi EU:ssa, joka sanoisi, et saa tavata naapurimaan presidenttiä? Ei sellaista tahoa ole olemassakaan, eikä sitä löydy. Tämä asetelma on median luoma diskurssi, jota ylläpidetään.