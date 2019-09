Sopimuksettoman EU-eron estävä laki on hyväksytty Britanniassa – parlamentin puhemies John Bercow ilmoitti eroavansa

Kuningatar Elisabet II on hyväksynyt lain, joka pyrkii estämään sopimuksettoman brexitin toteutumisen.

Kuningatar Elisabet II antoi viimeisen hyväksynnän laille, joka pyrkii estämään Britannian EU-eron ilman sopimusta. Lain mukaan hallituksen on pyydettävä brexitille kolmen kuukauden lisäaikaa EU:lta, mikäli parlamentin alahuone ei hyväksy pääministerin esittämää brexitiä 19. lokakuuta mennessä.

Pääministeri Johnsonin ehdoton kanta on, että hän ei hae lisäaikaa brexitille. BBC:n ja The Daily Telegraphin mukaan Johnson valmistelee strategiaa, jolla voisi estää laillisesti lykkäyksen toteutumisen. Johnsonin suunnitelmissa on lähestyä EU:ta laissa määritellyn lykkäysanomuksen kanssa toisella anomuksella, jossa sanottaisiin, että hallitus ei halua pidentää takarajaa 31. lokakuuta jälkeen.

Brittiparlamentti käsittelee parhaillaan brexitiä, ja istunnon odotetaan venyvän myöhään. Parlamentin puhemies John Bercow ilmoitti puheenvuoronsa aikana yllättäen, ett ähän eroaa tehtävästään. Bercow aikoo astua syrjään joko 31.10., jolloin brexitin on tarkoitus astua voimaan, tai jos parlamentti päättää järjestää ennenaikaiset vaalit, Bercow sanoi lopettavansa tehtävässä samaan aikaan parlamentin kanssa.

Bercow sanoi luvanneensa perheelleen, että vuoden 2017 vaali on hänen viimeisensä.

Maanantaina toinen äänestys uusintavaaleista

Britanniassa parlamentin odotetaan äänestävän tänään toisen kerran hallituksen esittämistä uusintavaaleista, kertoo BBC. Jotta esitys menisi läpi, se vaatisi parlamentin alahuoneen edustajista kahden kolmasosan hyväksynnän. Vaalit pidettäisiin todennäköisesti 15. lokakuuta.

Hallituksen odotetaan häviävän tälläkin kertaa, sillä oppositiopuolueet haluavat, että sopimuksettoman brexitin estävä laki astuu voimaan ensin. Pääministeri Boris Johnson esitti uusintavaaleja viime keskiviikkona, mutta hävisi. Työväenpuolueen edustajat boikotoivat äänestystä.

Maanantain äänestys on viimeinen ennen parlamentin viiden viikon pituista istuntotaukoa, jonka Johnson määräsi tarkoituksenaan runnoa brexit läpi takarajaan 31. lokakuuta mennessä ilman parlamentin puuttumista.

Entä sitten EU?

Johnsonin ministerit ovat arvostelleet lakia siitä, että se heikentää Britannian neuvotteluasemia EU:n kanssa. EU ei kuitenkaan ole myöntänyt, että koko Johnsonin mainostamaa neuvotteluasetelmaa brexitistä olisi enää olemassa. Sen kanta on, että neuvottelut Britannian kanssa on käyty Johnsonin edeltäjän, pääministeri Theresa Mayn, kanssa ja neuvoteltu erosopimus on ja pysyy.

Johnsonin rivit tutisivat lisää, kun Britannian hallituksen työ- ja elinkeinoministeri Amber Rudd ilmoitti lauantaina eroavansa tehtävästään ja konservatiivipuolueesta. Hänen mukaansa hallitus käytti leijonanosan ajastaan sopimuksettoman eron valmisteluun sen sijaan, että olisi yrittänyt neuvotella EU:n kanssa.

Ruddin mukaan on "hyvin pieni todennäköisyys" sille, että hallitus saisi uuden brexit-sopimuksen.

Miten EU suhtautuisi brexitin lisäveivaamiseen, on kokonaan oma kysymyksensä. Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi BBC:n mukaan, että Ranska ei voi tukea enää Brexitin lykkäämistä "vallitsevissa olosuhteissa".