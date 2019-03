Sodat ja terrorismi tappavat entistä vähemmän ihmisiä

Valtiot syyllistyvät kuitenkin väkivaltaan entistä enemmän kuten myös huumemafiat ja erilaiset jengit.

Median uutisissa jylläävät sodat ja väkivalta, päivästä toiseen. Herää kysymys, onko milloinkaan ollut yhtä paljon väkivaltaa ja sotia kuin nyt?

Asia on kuitenkin päinvastoin. Foreign Policy -lehti kirjoittaa, että sotia ja väkivaltaa on tällä hetkellä vähemmän kuin ehkä milloinkaan ihmiskunnan historiassa.

Ensinnäkin valtioiden väliset konfliktit ovat vähentyneet dramaattisesti 1950-luvun jälkeen. Sisällissotien kuolonuhreista kerrotaan ahkerasti, mutta niissäkin uhriluku on vähentynyt sitten kylmän sodan.

Terrorismiin liittyvät kuolemat lisääntyivät ensin viime vuosikymmenen aikana, mutta nyt nekin ovat alkaneet vähentyä. Myös murhat ja tapot ovat vähentyneet suuressa osassa maailmaa.

Jotakin on kuitenkin myös lisääntynyt kun väkivallasta puhutaan. Foreign Policyn mukaan valtioiden väkivalta kansalaisiaan kohtaan on lisääntynyt, samoin kuin mafioiden, huumekartellien ja jengien harjoittama väkivalta.

Sisällissodissa useita taistelevia osapuolia

1900-luvulla koettiin kaksi maailmansotaa, mutta niiden jälkeen sodissa aiheutuvien kuolemien määrä on tasaisesti vähentynyt. Vuonna 2017 valtioiden välisissä tai sisällissodissa kuoli 90 000 ihmistä.

Lähi-itä on kuitenkin edelleen ruutitynnyri ja esimerkiksi Intian ja Pakistanin suhteet ovat niin koetuksella, että sota ei ole siitä kaukana.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan konflikteissa mukana olevien osapuolten määrä on kasvanut. Noin puolessa tämän ajan sodista on mukana kolmesta yhdeksään sotivaa osapuolta. Libyan ja Syyrian sisällissodissa on mukana satoja aseistettuja ryhmiä.

Taistelijoiden joukossa on paikallisten miliisien, rikollisjengien, ulkomaisten taistelijoiden ja terroristiorganisaatioiden jäseniä. Miten diplomaattien yritykset hieroa rauhaa tehoavat tähän sekavaan porukkaan?

Syyskuun 11. päivän terrori-iskut Yhdysvalloissa toivat terrorismin osaksi länsimaisen ihmisen tavallista päivää. Yhdysvallat on pyrkinyt sulkemaan ovensa ulkomaisilta terroristeilta, mutta maan sisältä löytyy kotitekoisia valkoisen rodun ylivaltaa ajavia ryhmiä.

Terrorismia harjoitetaan kuitenkin hyvin vähän länsimaissa. Esimerkiksi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla vain noin kaksi prosenttia terrori-iskuista ja vain noin yksi prosentti terrorismiin liittyvistä kuolemista tapahtuivat Euroopassa.

Terrori-isku ja salamanisku

Euroopassa voi kuolla terrori-iskussa suurin piirtein yhtä todennäköisesti kuin salamaniskusta.

Yli 90 prosenttia kaikista terrori-iskuista tapahtuu seitsemässä maassa. Nämä maat ovat Afganistan, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syyria ja Jemen.

Global Terrorism Indexin mukaan yli puolet vuonna 2017 tehdyistä terrorismiin liittyvistä murhista olivat tehneet Islamilainen valtio (Isis), Taliban, al-Shabab tai Boko Haram.

Terrorismista aiheutuneet kuolemat ovat vähentyneet viimeisten muutaman vuoden aikana yli 40 prosenttia.

Samaan aikaan valtion harjoittama väkivalta on lisääntynyt. Esimerkiksi Brasilian Rio de Janeirossa poliisi tappoi yli tuhat ihmistä. Nigeriassa valtion pidätyskeskuksissa on viime vuosien aikana kuollut yli 7 000 ihmistä. 1 200 ihmistä on teloitettu siellä ilman oikeudenkäyntiä.

Pohjois-Korean keskitysleireissä asustaa arvioiden mukaan 80 000–130 000 ihmistä.